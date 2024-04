Altenburger Land. Theaterbühne wieder bespielbar, geschlossenes Hallenbad und mehr: Mit diesen Nachrichten startet das Altenburger Land in die neue Woche.

Nur Stehplätze für Uraufführung auf frisch sanierter Theaterbühne in Altenburg

Die erfolgreiche deutsche Theaterautorin Anja Hilling hat im Auftrag für das Theater Altenburg Gera das Stück „Die Liebe auf Erden“ geschrieben: in Vorbereitung einer neuen Installation casten eine Kuratorin, ein Künstler und ein Koch fünf Gestalten aus einer Warteschlange der Lebensmittelausgabe für Bedürftige für ein feierliches Bankett zusammen. Das eigentliche Kunstwerk soll dann im Bestaunen des Elends der Anderen bestehen, nimmt aber eine tragische Wendung. In Zeiten von Krisen und Inflation sowie zunehmender sozialer Kälte wirft das Stück einen Blick auf die auseinanderklaffenden Lebenswelten von Arm und Reich sowie den Umgang der Kunst damit. Bei „Die Liebe auf Erden“ wird die Aufführung selbst zur Installation, an der das Publikum selbst wie in einer Galerie im Stehen und Gehen Anteil nimmt. Die Vorstellungen des Stücks finden auf der frisch sanierten Bühne des Altenburger Theaters statt, die für dieses besondere Event erstmals seit der Schließung 2019 wieder bespielt wird. Die Inszenierung von Oliver D. Endreß feiert am Samstag, 25. Mai um 18:00 Uhr seine Uraufführung. Das Theater weist darauf hin, dass bei dieser Inszenierung nur Stehplätze angeboten werden. Der Einlass zum Großen Haus Altenburg erfolgt über das Seckendorff am Brühl und ist nicht barrierefrei.

Altenburger Hallenbad hat geschlossen

Das Altenburger Hallenbad ist an folgenden Tagen ganztägig geschlossen: 1. Mai, 9. Mai, 14. und 15. Mai sowie am 18., 19. und 20. Mai dieses Jahres.

Gößnitzer Ausschuss tagt zum letzten Mal vor der Wahl

Die nächste Sitzung des Bau-, Grundstücks- und Umweltausschusses des Stadtrates Gößnitz findet am Montag, 6. Mai, um 19:00 Uhr in der Stadthalle Gößnitz statt. Im öffentlichen Teil der Beratung gibt es zunächst Informationen des Bürgermeisters und der Stadtverwaltung. Daran an schließen sich die Beratung zweiter Beschlussvorlagen, Anfragen von Ausschussmitgliedern sowie die Bürgerfragestunde.

Angetrunken Unfall gebaut und Flucht ergriffen

Am späten Freitagabend geschah in der Altenburger Puschkinstraße/Ecke Geraer Straße ein Verkehrsunfall. Ein 46-Jährige fuhr mit seinem Auto aus der Geraer Straße und wollte nach links in die Puschkinstraße abbiegen. Er missachtete jedoch die Vorfahrtsregel und fuhr in ein entgegenkommendes Auto. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst vom Ort des Geschehens, konnte von der Polizei aber wenig später in der Martin-Luther-Straße gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann einen Atemalkoholwert von 1,72 Promille hatte. Die Polizei unterband die Weiterfahrt, ordnete eine Blutentnahme an und beschlagnahmte den Führerschein des Mannes. Gegen ihn wurde zudem ein Ermittlungsverfahren eingleitet. Die Vorwürfe: Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.

Unter Drogen am Fahrzeugsteuer

Am Freitagmorgen kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 47-jährigen Ford-Fahrer in der Altenburger Kreuzstraße. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogen am Lenkrad saß. Die Polizei verhinderte die Weiterfahrt, eine Blutentnahme und Anzeige folgten außerdem.

