Sonderkonzert aus besonderem Anlass im Altenburger Schloss

Der Förderverein Altenburger Musikfestival lädt zum Muttertagskonzert am Sonntag, 12. Mai, um 16.00 Uhr in den Bachsaal des Altenburger Schlosses ein. Das Salonorchester „Cappuccino“ erinnert unter dem Motto „So schön wie heut‘, so müsst es bleiben“ an viele Konzerte des Altenburger Musikfestivals in den letzten drei Jahrzehnten. Die schillernde Vielfalt der vergangenen Konzerte spiegelt sich auch im Programm des Nachmittages wider. So erklingen im imposanten Bachsaal kurze Auszüge aus Oper und Operette wie auch aus Musical, Filmmusik und Schlager. Der Tradition der letzten Jahre folgend wird es auch während des Konzertes Informationen zum Altenburger Musikfestival 2024 geben, das vom 16. bis 30. August stattfinden wird. Eintrittskarten für das Muttertagskonzert sind ab sofort für in der Tourismus-Information und an der Museumskasse des Altenburger Schloss- und Spielkartenmuseums erhältlich.

Die Sache ist geritzt - Einführung in die Ätzradierung

Zum Workshop-Abend im studio des Lindenau-Museums Altenburg dreht sich am Freitag, 3. Mai, alles um die Ätzradierung: Zusammen mit der studio-Dozentin Karin Pietschmann wird im Prinzenpalais des Residenzschlosses von 16 bis 20 Uhr Bilder eine Radierung mithilfe von Säure fertiggestellt. Um Anmeldung wird gebeten: (03447) 8 95 54 51 oder 8 95 54 30 oder studio@lindenau-museum.de.

Altenburger wird Vize-Chef im Thüringer Feuerwehrverband

Auf der Verbandsversammlung des Thüringer Feuerwehrverbandes am Wochenende in Erfurt wurde auch der Vorstand neu gewählt. Dabei wurde der 25-jährige Altenburger Roman Hofmann zum Vize-Verbandschef gekürt. Ramon Hofmann ist aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Nobitz. In der Ortsteilfeuerwehr ist er Mitglied der Wehrleitung. Im Feuerwehrverein Ziegelheim 1901 e.V. hat er die Funktion des Vorsitzenden seit nunmehr zwei Jahren. Hauptberuflich ist Hofmann Tierwirt mit der Fachrichtung Rinderhaltung sowie Agrarbetriebswirt.

Diebe scheitern beim Einbruchsversuch

Unbekannte trieben am vergangenen Samstag ihr Unwesen im Bereich eines Autohauses in der August-Bebel-Straße in Ziegelheim. Offenbar gegen 20.35 Uhr versuchten die Täter zwei Fahrzeuge gewaltsam aufzubrechen, scheiterten jedoch und flüchteten ohne Beute. Trotz eingeleiteter Fahndung gelang es nicht, die Täter zu stellen. Die Altenburger Polizei nahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen auf und bittet um Zeugenhinweise: (03447) 4710.

Buntmetall und Dieselkraftstoff in Meuselwitz gestohlen

Buntmetall und Dieselkraftstoff stahlen Unbekannte im Zeitraum zwischen 26. und 29. April in der Meuselwitzer Bebelstraße. Mitarbeiter einer Baufirma stellten am Montagmorgen fest, dass sich Diebe Zugang zu einer Baustelle verschafft und ca. 130 Meter Stromkabel gestohlen hatten. Zudem wurde aus einem abgestellten Bagger Dieselkraftstoff entwendet. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Altenburger Land entgegen.

