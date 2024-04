Altenburger Land. Weindurstiger Trunkenbold und randalierende Jugendliche: Das sind die aktuellen Polizeimeldungen aus dem Altenburger Land.

3,3 Promille: Weindurstiger Tankstellendieb in Altenburg gefasst

Eine Tankstelle in der Münsaer Straße in Altenburg erkor sich am Montag ein 41-jähriger Mann aus, um dort gleich mehrfach straffällig zu werden. Zur Mittagszeit betrat er laut Polizei erstmals die Tankstelle und nahm gleich drei Flaschen Weißwein mit - ohne diese zu bezahlen, verließ er das Geschäft. Trotz Fahndung der Polizei konnte er nicht gestellt werden. Am Abend, kurz nach 21:00 Uhr suchte er erneut diese Tankstelle auf - auch diesmal stahl er drei Flaschen Wein sowie eine Büchse Ravioli. Wieder verließ er den Verkaufsraum, ohne zu bezahlen und wieder wurde die Polizei informiert. Die Beamten ergriffen den Mann schließlich unweit der Tankstelle und stellte seine Beute sicher. Auf den mit über 3,3 Promille alkoholisierten Dieb wartet nun ein entsprechendes Verfahren.

Jugendliche randalieren in Lucka auf dem Bibliotheksdach

Die Polizei Altenburger Land kam am Montagabend in der Straße der Bauarbeiter in Lucka zum Einsatz, weil zwei Jugendliche auf das Dach der Bibliothek geklettert waren und einen Bewegungsmelder sowie eine Lampe zerstörten. Die Beamten konnten einen der Tatverdächtigen vor Ort stellen. Der zweite Jugendliche wurde im Nachgang ermittelt. Die beiden jungen Männer stammen aus Lucka und müssen sich nun strafrechtlich wegen Hausfriedensbruch sowie Sachbeschädigung verantworten.

