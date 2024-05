Altenburger Land. Von Mai bis September lädt das Altenburger Land auf eine Entdeckungsreise zu Kulturschätzen, Traditionen und naturbelassener Umgebung ein.

Der Sommer 2024 verspricht, ein kulturelles Fest zu werden. Der Tourismusverband Altenburger Land e.V. hat die überregionale Werbekampagne „DEIN Sommer-Moment“ ins Leben gerufen, um die Schönheit und kulturelle Vielfalt der Region hervorzuheben. Von Mai bis September lädt das Altenburger Land auf eine Entdeckungsreise zu herausragenden Kulturschätzen, gelebten Traditionen und seiner naturbelassenen Umgebung ein.

Ein Sommer voller Kultur und Tradition im Altenburger Land

Zu den Veranstaltungshöhepunkten zählen unter anderem die Eröffnungsgala des Theaters Altenburg-Gera, die beeindruckenden Sommerorgelkonzerte, das Sommerkabarett der Nörgelsäcke, das Classic Open Air, das Garbisdorfer Vogelschießen, die Rositzer Kirmes und das Altenburger Musikfestival. Zudem wird das Thümmel-Jahr 2024 groß gefeiert, ebenso wie der Titel „Bauernhaus des Jahres – Der Altenburger Vierseithof“ mit einem vielseitigen Programm.

Die Kampagne betont die regionale Identität und hebt die kulinarischen Spezialitäten, wie den Original Schmöllner Mutzbraten, in den Vordergrund. Im Fokus stehen die gelebten Traditionen sowie die Bedeutung der lokalen Kultur, einschließlich der Altenburger Bauerntracht, des traditionellen Skat-Spiels und der Altenburger Mundart. Wissen Sie zum Beispiel, was eine Schibberschacke ist?

An den Wochenenden der Sommermonate Juli und August öffnen die Heimatmuseen der Region zusätzlich ihre Türen und empfangen Gäste in traditioneller Altenburger Bauerntracht. „Diese Kampagne ermöglicht es uns, unser reiches Kulturangebot gebündelt und weit über die Grenzen der Region Altenburger Land hinaus bekannt zu machen“, erklärt Jeannette Kreyßel, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Altenburger Land e.V.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Mit einem Radius von 120 Minuten Fahrzeit ins Altenburger Land erreicht die Kampagne Städte wie Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau, Jena, Erfurt, Hof, Plauen, Magdeburg und Halle. Alle Informationen zu Veranstaltungen und Angeboten finden sich gebündelt auf der Webseite www.altenburg.travel/dein-sommer-moment. Zudem wird ein Magazin mit einer Auflage von 30.000 Exemplaren überregional verteilt und ist bei touristischen Partnern sowie in der Tourismusinformation Altenburger Land am Markt 10 in Altenburg erhältlich. Die Kampagne wird zusätzlich durch digitale CityLight-Poster, in Hauptbahnhöfen, bei Pressediensten, in Online-Magazinen und im Radio präsentiert.

„Diese Werbeoffensive ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit unseren touristischen Partnern. Die qualitativ hochwertigen Angebote der Leistungsträger sind das Herzstück dieser Kampagne und machen sie überhaupt erst möglich. Gemeinsam stehen wir für ein starkes und lebendiges Altenburger Land und laden Besucher wie Einheimische ein, die einzigartige Kultur und Gastfreundschaft zu erleben“, so André Neumann, Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Altenburger Land e.V.