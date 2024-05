Altenburger Land. Zufälle führen zu Konzerten: Notre-Dame Organist war noch nie im Altenburger Land und gastiert nun gleich zwei Mal.

Notre-Dame Organist besucht Altenburger Land.

Orgelvirtuose gastiert in Schmölln und Dobraschütz.

Kartenvorverkauf läuft bereits auf Hochtouren.

Es sind oftmals die kleinen Zufälle im Leben, die für große Momente sorgen können. Der Restaurator der Orgel der Kirche Dobraschütz, Johannes Kircher, ist seit über 25 Jahren der Kathedrale „Notre-Dame de Paris“ verbunden und an der Orgel engagiert.

Es ist die bekannteste Kirche von Paris, die noch dazu uns alle in Atem gehalten hat, als sie vor ziemlich genau fünf Jahren bei einem Dachstuhlbrand stark beschädigt wurde.

Schöner Zufall für Schmölln und Dobraschütz

Er berichtete den Titularorganisten der Kathedrale von seiner Arbeit hier im Altenburger Land. Vincent Dubois, der noch nie in dieser Region war, bekam Lust darauf, diese einmal kennenzulernen. Und da „seine Kirche“ noch im Bau ist, hat er einigermaßen Platz im Terminkalender. Damit begann etwas, was nun in zwei Konzerten im Mai münden wird. Dubois spielt am Samstag, 11. Mai, ab 18.30 Uhr in der Stadtkirche St. Nicolai in Schmölln. Ein weiteres Orgelkonzert mit Vincent Dubois findet am Sonntag, 12. Mai 2024, 17.00 Uhr in der Dorfkirche Dobraschütz statt.

Vincent Dubois, einer der drei Titularorganisten der Kathedrale „Notre-Dame de Paris“, ist heute einer der besten und berühmtesten Konzertorganisten der Welt. Als Absolvent des Conservatoire de Paris, wo er erste Preise in den Fächern Orgel, Harmonielehre, Kontrapunkt, Fuge und Komposition des 20. Jahrhunderts erhielt, betrat Vincent Dubois 2002 die musikalische Weltbühne, indem er gleich zwei internationale Orgelwettbewerbe in Calgary (Kanada) und Toulouse (Frankreich) gewann. Darauf folgten Auftritte in ganz Europa, den USA, Kanada und in Asien. Dabei arbeitete er auch mit zahlreichen Orchestern zusammen, so dem Philadelphia Orchestra, dem Los Angeles Philharmonic Orchestra, oder dem Orchestre National de France. Im Jahr 2016 wurde er zum Titularorganisten der Kathedrale Notre-Dame de Paris ernannt. Darüber hinaus ist er außerdem Professor für Orgel und Improvisation an der Hochschule für Musik in Saarbrücken.

Kartenvorverkauf läuft bereits

Karten für die Konzerte können auf folgendem Wege erworben werden: Konzert in Schmölln am 11.05.2024, 18.30 Uhr: im Vorverkauf für 15,00 Euro pro Person in Astrid‘s Bastelecke am Schmöllner Markt Nr. 35, in der Stadtkirchnerei Schmölln in der Pfarrgasse 17 und an der Abendkasse für 18,00 Euro; Konzert in Dobraschütz am 12.05.2024, 17.00 Uhr: für 15,00 Euro pro Person auf Vorbestellung über Tina Müller (01523 6306457) oder an der Abendkasse

