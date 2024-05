Altenburger Land. Von Gundermann-Abend bis seelische Gesundheit: Das ist los in den nächsten Tagen im Altenburger Land.

Gundermann-Abend in der Lumpziger Kirche

Der Kirchbauverein Lumpzig lädt am Samstag, 11. Mai, zum Konzert in die Lumpziger Kirche. Die Fuchstal-Chaoten werden einen Gundermann-Abend bestreiten. Dabei liegt der Fokus darauf, die Titel, die Gerhard Gundermann selbst nur selten oder allein darbot, in den Sound einer ganzen Band zu packen. Das Konzert in Lumpzig beginnt um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Mitglieder des Kirchbauvereins werden an diesem Abend für die Versorgung sorgen. Mit der Veranstaltungsreihe des Kirchbauvereins, die mit dem Orgelkonzert des Kantors der Dresdner Frauenkirche begann, sollen Gelder für die Sanierung der Kirche und der Orgel eingeworben werden. ulg

Geschäftsräume der Stadtwerke Schmölln geschlossen

Die Geschäftsräume der Stadtwerke Schmölln GmbH und der „Gemeindewerke Oberes Sprottental“ bleiben am Freitag, 10. Mai, geschlossen. Im Havariefall ist der Betrieb unter der Bereitschafts-Rufnummer zu erreichen: 0162/2696440.

Mit dem TuS Schmölln auf dem Elsterperlenweg unterwegs

Am Samstag, 11. Mai, lädt der TuS Schmölln zu einer Wanderung im mittleren Elstertal ein. Die Wanderfreunde erkunden die rund elf Kilometer lange zweite Etappe des Elsterperlenweges, die von Neumühle nach Berga linksseitig der Weißen Elster führt. Die Strecke ist geprägt von viel Natur und mehrere Panoramaaussichten ermöglichen immer wieder einen freien Blick auf eine reizvolle Mittelgebirgslandschaft. Unterwegs gilt es, einige Höhenmeter zu überwinden und der Weg führt oftmals auf Pfaden und auch an Steilhängen entlang. Daher ist eine gewisse Grundkondition und festes Schuhwerk erforderlich. Treff zur gemeinsamen Bahnfahrt ist um 8:25 Uhr am Bahnhof Schmölln. Unterwegs ist keine Einkehr möglich, in Berga besteht die Möglichkeit zum Kaffeetrinken. Anmeldungen und Rückfragen sind möglich unter Telefon 0179 4561429.

Altenburger Bahnhofstraße länger gesperrt

Aufgrund von Auftragserweiterungen verlängert sich die Baumaßnahme in der Altenburger Bahnhofstraße bis voraussichtlich 31. Mai. Wie die Stadtverwaltung Altenburg mitteilt, beschränkt sich die Sperrung dabei inzwischen auf den westlichen Bereich der Bahnhofstraße zwischen Wenzelstraße und Brockhausstraße. Der Kreuzungsbereich Wenzelstraße/ Bahnhofstraße wurde zwischenzeitlich provisorisch für den Verkehr freigegeben, sodass auch der Abschnitt zwischen der Wenzelstraße und dem Bahnhofcenter vorübergehend für den Verkehr freigegeben wurde.

Pauritzer Straße in Altenburg am Samstag dicht

Im Rahmen der diesjährigen „Altenburger Kneiptour“ am Samstag, 11. Mai, wird die Pauritzer Straße zwischen Brühl und Glockengasse für den Verkehr gesperrt. Im Zuge dieser Sperrung wird die Ein- und Ausfahrt aus Richtung Burgstraße zum Brühl nur über die untere Zufahrt möglich sein. Die Einbahnstraße in der Pauritzer Straße wird für die Veranstaltung aufgehoben.

Pflanzkübel neu bestückt im Schmöllner Stadtzentrum

Bereits 2023 hat die Stadtverwaltung Schmölln öffentlich nach Paten gesucht, welche die Bepflanzung, Pflege und Wartung der Kübel im Stadtzentrum für die nächsten fünf Jahre finanziell unterstützen. Diese haben sich pünktlich zum Jahreswechsel gefunden, sodass der städtische Bauhof mit der Aufbereitung starten konnte. Wie die Stadtverwaltung Schmölln mitteilt, befinden sich die Pflanzkästen nach gründlichen Säuberung, Komplettaustausch des Granulates und einer Neubepflanzung nun alle wieder auf dem Schmöllner Markt. Die Pflanzen scheinen auf den ersten Blick recht unscheinbar. Das soll sich aber ändern, wie Bauhofchef Mario Spranger erklärt. Denn: „Wir haben auf eine mehrjährige Bepflanzung gesetzt. Die Sträucher, Stauden und Blumen werden erst im Laufe der Zeit größer und voluminöser werden.“

Volkshochschule lädt zum Vortrag in der Reihe „Seelische Gesundheit“

Um „Psychische Auswirkungen früh erlebter Gewalt“ geht es am Dienstag, 14. Mai, 18 Uhr, im nächsten Vortrag der Reihe „Seelische Gesundheit“ in der Volkshochschule Altenburg. Referentin ist Barbara Franke, Oberärztin an der Evangelischen Lukas-Stiftung Altenburg. Die US-amerikanische Psychiaterin und Trauma-Expertin Judith Lewis Herman hat umfangreiche Forschungen zu den psychischen Auswirkungen früh erlebter Gewalt durchgeführt. Zudem leitet sie ein Programm für Opfer von Gewalttaten am Cambridge Hospital in Cambridge (USA). Herman betont, dass traumatische Erfahrungen in der Kindheit langfristige Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben können. So gehören zu den möglichen Folgen komplexe posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, Angstzustände, dissoziative Störungen und Bindungsprobleme. In Ihrem Vortrag wird Barbara Franke Hermans Forschung vorstellen und darlegen, wie wichtig es ist, Betroffene früh erlebter Gewalt angemessen zu unterstützen und professionelle Hilfe anzubieten. Der Eintritt ist frei. Die Volkshochschule empfiehlt jedoch eine Platzreservierung in ihren Geschäftsstellen in Altenburg und Schmölln, telefonisch unter 03447 507928 oder online unter www.vhs-altenburgerland.de.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land