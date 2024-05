Altenburger Land. Wo Märchenfreunde auf ihre Kosten kommen und sich ein Theaterzelt verwandelt: Das ist los am Wochenende im Altenburger Land.

Puppentheater sticht in See

Das Puppentheater sticht am Freitag, 10. Mai um 18 Uhr in der Bühne am Park Gera wieder in See und begibt sich auf die Suche nach Gold, Juwelen und unendlichem Ruhm. „Die Schatzinsel“ – Ein Abenteuer für Groß und Klein. Eine weitere Vorstellung findet am Samstag, 11. Mai, um 16 Uhr in der gleichen Spielstätte statt.

Tanz in Schnee und Wasser

Eine eisige Winterlandschaft und Wasser, das sich aus Sturzbächen ergießt, bilden die Kulissen für den Ballett-Doppelabend „La Valse/ Le Sacre du Printemps“ mit dem Thüringer Staatsballett am Samstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 12. Mai, um 14.30 Uhr im Großen Haus Gera. Begleitet werden die Tänzerinnen und Tänzer live vom Philharmonischen Orchester Altenburg Gera.

Puppentheater für kleine Märchenfreunde

Das Puppentheater „Frau Holle“ erzählt am Sonntag, 12. Mai, um 11 Uhr im Szenario Gera (Theaterplatz 1) das altbekannte Märchen in einer frischen und witzigen Fassung. Empfohlen für Kinder ab fünf Jahren.

Auf der Jagd im Altenburger Theaterzelt

Wer wildert hier in den Wäldern? Und was ist das für ein merkwürdiger Rehbock? – Im Theaterzelt Altenburg steht am Freitag, 10. Mai, um 19.30 Uhr abermals die romantisch-komische Oper „Der Wildschütz oder Die Stimme der Natur“ auf dem Spielplan. Das Publikum kann sich auf einen heiter-dramatischen und musikalischen Abend voller Missgeschicke und Verwechslungen freuen.

Altenburger Heizhaus lädt zum großen Märchenspaß

Man nehme einen schönen Prinzen, ein einsames Mädchen, sieben Zwerge, eine böse Stiefmutter, einen vergifteten Apfel und ein Happy End. So in etwa müsste das Rezept für das Märchen „Schneewittchen“ aussehen. Zu sehen am Sonntag, 12. Mai, um 11 Uhr als Puppentheaterspiel auf der Bühne des Heizhauses in Altenburg. Empfohlen ab vier Jahren.

Altenburger Theaterzelt wird zur Musical-Bühne

Das Theaterzelt Altenburg verwandelt sich am Sonntag, 12. Mai, um 18 Uhr kurzzeitig zum Südwesten der USA. Das hiesige Theater bringt „Little Miss Sunshine“, basierend auf dem gleichnamigen US-amerikanischen Spielfilm, als deutschsprachiges Musical auf die Bühne. Mit im Gepäck ein katastrophenreicher Roadtrip, die schräge Familie Hoover und das eine oder andere Schlagloch.

Informationen und Karten an den Theaterkassen, telefonisch unter 0365 8279105 (Gera) bzw. 03447 585160 (Altenburg) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de

