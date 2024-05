Altenburger Land. Welche Bühne im Altenburger Land gerockt wird und wo die Geschäfte am Brückentag ruhen.

Bluesrock der Extraklasse in Schmölln

The Double Vision, das spektakuläre Thüringer Bluesrock-Trio um den genialen Gitarristen und Sänger Stephan Graf, rockt am Samstag, 11. Mai, nicht zum ersten Mal die Bühne im MusicClub Schmölln. Inzwischen in ganz Europa bekannt, hat die Band mittlerweile ein ausgesprochen hochkarätiges Standing erreicht. Es ist die Begeisterung für Rory Gallagher, die aus jedem Ton, jeder rhythmischen Phrase herausklingt, sowohl aus den gecoverten Songs als aus dem eigenen Material. Eben dieser Blues´n Roll ist es, der mit einer unglaublichen Kraft und Energie auf das Publikum zurollt und dem man sich nur schwer entziehen kann.

The Double Vision (D)/ Bluesrock/ Samstag, 11.05.2024/ 21 Uhr/ Einlass ab 19.30 Uhr

Geschäftsstelle am Freitag geschlossen

Die Geschäftsstellen der Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH und des Wasserversorgungs- und Abwasser-entsorgungsbetriebes Altenburg in der Franz-Mehring-Straße 6 in Altenburg sind am Freitag, 10. Mai, geschlossen. Der Entstörungsdienst für die Bereiche Strom, Gas, Wärme, Wasser und Abwasser ist unter der Telefonnummer 03447 866-0 rund um die Uhr zu erreichen.

Mitstreiter für Arbeitsgruppe gesucht

Die kommunale Behindertenbeauftragte des Landkreises Altenburger Land, Katrin Meißner, plant, eine Arbeitsgruppe zur Förderung der Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen ins Leben zu rufen. Menschen ganz gleich mit welcher Behinderung sind eingeladen, sich an der Arbeitsgruppe zu beteiligen und so aktiv an der Gestaltung einer inklusiven und barrierefreien Gesellschaft im Altenburger Land mitzuwirken. Die Arbeitsgruppe will Ideen und Lösungen entwickeln, um die Ziele des Thüringer Gesetzes zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen sowie der UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Geplante Aktivitäten sind etwa Bedarfsanalysen, die Beratung von Einrichtungen und Unternehmen, die Förderung von Barrierefreiheit und nicht zuletzt die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema. Die Gruppe soll maximal zehn Personen umfassen. Interessierte können sich bis 20. Juni bei der kommunalen Behindertenbeauftragten Katrin Meißner melden.

Kontakt: Katrin Meißner, Amtsplatz 8 in Schmölln, Telefon (03447) 586-443, E-Mail katrin.meissner@altenburgerland.de

Im Gemeinderat geht es um den Flugplatz Altenburg-Nobitz

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Nobitz findet am Donnerstag, 16. Mai, im Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung Nobitz in Saara statt. Beginn ist 19:00 Uhr. Im öffentlichen Teil der Zusammenkunft geht es unter anderem um Jahresabschlusses, Ergebnisverwendung und die Entlastung der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrates der Flugplatz Altenburg Nobitz GmbH für das Geschäftsjahr 2023 und auch um die Änderung des Gesellschaftsvertrages der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH. Ferner muss der Gemeinderat über den Haushalt 2024 der Gemeinde Nobitz befinden.

