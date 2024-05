Altenburger Land. Altenburger Land: Tradition, Ausflüge und kulinarische Genüsse erwarten die Herrenpartien. Reichlich Abwechslung gibts auch für Familien.

Von Biergenuss bis Familienfreude.

Nicht nur bei den Vereinen brennt der Rost.

Kultur und Musik wird ebenfalls geboten.

Er ist kein offizieller Feiertag, wird aber trotzdem zelebriert: Der Vatertag. Zum Glück für alle Männer, fällt er stets auf Christi Himmelfahrt und damit auf einen gesetzlichen Feiertag. Weshalb am Donnerstag, 9. Mai, auch im Altenburger Land so manche Herrenpartie unterwegs sein dürfte: Männergruppen, oft bestehend aus Vätern, Söhnen, Verwandten und Freunden, unternehmen gemeinsame Wanderungen oder Ausflüge. Nicht fehlen dürfen dabei beispielsweise Bollerwagen, mitunter geschmückte Fahrräder und natürlich Verpflegung. Wer letztere vergisst, kommt an vielen Orten im Altenburger Land trotzdem auf seine Kosten.

Hier brennt der Rost und lockt der Kesselgulasch

Traditionell wird im Schmöllner Ortsteil Zschernitzsch am Männertag die Gulaschkanonen-Saison eingeläutet. Sie steht ab 9.30 Uhr am Radweg. Bei den Angeboten auf dem Festplatz gleich daneben muss ebenfalls niemand Hunger und Durst leiden. Der Rost brennt außerdem beim Weißbacher SV und der Feuerwehr in Selka. Wer es beschaulich mag am Himmelfahrtstag, kann beim Schaufahren am Schloßiger Weiher zuschauen oder mitmachen. Dort laden die Mitglieder des Schmöllner Schiffsmodellsportclubs ein. Eine gute Adresse zum Rasten ist außerdem das Vereinsheim in Sommeritz.

Himmelfahrt bei den Straußenfarmern mit DJ und Double

Himmelfahrt auf der Straußenfarm in Hartha ist ein weiterer Tipp für alle wandernden Männerrunden und Familien auf Feiertagsausflug. Hier gibt es nicht nur kühles Getränk und saftiges Steak, sondern auch mächtig Stimmung. Für die sorgen DJ Tilo und ein Double des Ballermann-Sängers Mickie Krause. Der Startschuss in Hartha fällt um 10 Uhr.

Kohlebahn als Ausflugstipp für die ganze Familie

Auch zum Männertag rollt die historische Kohlebahn durch das ehemalige Braunkohlenrevier von Meuselwitz bis ins sächsische Regis-Breitingen. Ein Ausflugstipp für die ganze Familie also. Bei schönem Wetter können nicht nur die Herren Natur und Landschaft in den offenen Wagen genießen. Für sportlich aktive Gäste besteht zudem die Möglichkeit, Fahrräder im Zug befördern zu lassen. Abgefahren wird in Meuselwitz 10 und 12 Uhr, in Regis-Breitingen um 11 und um 13 Uhr. Gezogen wird die Kohlebahn übrigens von einer historischen E-Lok (Baujahr 1953).

Dixieland und Fledermaus

Wer am Himmelfahrtstag Lust auf Theater hat, kommt ebenfalls nicht zu kurz. Im Altenburger Theaterzelt öffnet sich der Vorhang um 16 Uhr für „Die wahre Fledermaus“. Musikalisch geht es um diese Zeit auf der thüringisch-sächsischen Grenze in Guteborn dann schon zu. Am Hotel Schwanefeld steigt von 14 bis 18 Uhr ein Himmelfahrt-Dixieland-Konzert, der Eintritt hier ist frei.

Familienfreundliche Radtour ins Blaue

Die Evangelische Kirchgemeinde Altenburg lädt Familien und Radsportbegeisterte am 9. Mai zur traditionellen Himmelfahrt-Radtour ins Blaue ein. Die familienfreundliche Tour startet um 10 Uhr an der Altenburger Brüderkirche. Die entspannte Reise führt ins 18 Kilometer entfernte Zürchau, eine charmante Ortschaft nördlich von Gößnitz. Ausgestattet mit Proviant und Picknickdecken, ist die Route so geplant, dass alle Generationen gemeinsam die Natur genießen können, wobei für ausreichend Pausen gesorgt wird.

Bei Ankunft im Zielort erwartet die Teilnehmer ein spirituelles Highlight: Ein feierlicher Open-Air-Gottesdienst begleitet von der mitreißenden Musik des Gospelchors „Colors of Soul“. Beginn ist 14 Uhr. Der gemütliche Teil des Tages wird vom örtlichen Dorfverein ausgerichtet, der zu einem kulinarischen Schmaus zwischen der Dorfkirche und dem Spritzenhaus einlädt. Hier gibt es Gelegenheit zum Austausch und Spiel, bevor jeder die Heimreise nach eigenem Belieben antritt.

Und auch hier ist noch etwas los

Die Feuerwehr in Windischleuba lädt ab 10 Uhr zum gemeinsamen Frühshoppen mit Bratwürsten, Getränken und Kesselgulasch ein. Letzteres allerdings erst ab 11.30 Uhr.

Nicht weit entfernt liegt der Stausee in Fockendorf, wo DJ Bonzay in der Gaststätte „Am Stausee“ für alle Himmelfahrts-Truppen auflegt. Am Sportplatz im Dorf wartet ab 9.30 Uhr ein weiterer Verpflegungspunkt auf alle Ausflügler.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land