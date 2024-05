Altenburger Land. Tradition, Technik und Vielfalt des regionalen Handwerks erleben: Das sind die Ausflugstipps am Deutschen Mühlentag im Altenburger Land.

Wo historische Mühlen ihre Türen öffnen.

Spannende Erkundungstouren im Altenburger Land.

Vereine und Verbände laden zum Verweilen ein.

Am Pfingstmontag, 20. Mai, ist Deutscher Mühlentag. Auch im Altenburger Land laden und angrenzenden Regionen laden Verbände und Vereine zu einem bunten Programm, bei der diese besonderen Bauten im Mittelpunktstehen.

Anziehungspunkte im Altenburger Land sind dabei die Schloßiger Hausmühle und die Bockwindmühle in Lumpzig. Auch im Deutschen Landwirtschaftsmuseum gibt es viel zu entdecken. Und das wird am Pfingstmontag dort los sein.

Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln lädt zur Hausmühle

Der Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln lädt am Pfingstmontag in die Hausmühle Schloßig. Von 10 bis 16 Uhr gibt es an der nach wie vor bewohnten Schloßiger Mühle nicht nur allerhand Leckeres für Hungrige und Durstige, sondern vor allem sehr viel Wissenswertes zu erfahren über die Schloßiger Mühle. Zwei Mitglieder des Heimat- und Verschönerungsvereines erzählen bei Führungen gern aus der Geschichte der Anlage und auch ein Mitinhaber der Immobilie steht neugierigen Fragenden gern Rede und Antwort.

Allerhand Handwerk an der Bockwindmühle Lumpzig

Das große Mühlenfest an der Lumpziger Bockwindmühle ist bereits Tradition im Altenburger Land. Und auch am Pfingstmontag 2024 laden die Mitglieder des Vereines Altenburger Bauernhöfe dorthin ein. Von 10 bis 17 Uhr findet das Mühlenfest an der Bockwindmühle in Lumpzig statt. Ausschließlich regionale Händler und Produzenten bieten einmalige und in Handarbeit hergestellte Produkte an.

Von Meerschweinchen-Hilfe bis Mühlenbrot

Maike Steuer ist mit ihrem KreativKonsum Kriebitzsch wieder vor Ort am Mühlentag an der Bockwindmühle Lumpzig. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath

Die Igelhilfe Altenburg und die Meerschweinchen-Hilfe informieren über ihre Arbeit dann ebenso, wie die Regelschule Dobitschen, die ihre Bienen AG vorstellt und ihren Honig verkauft. Für das leibliche Wohl wird gesorgt: Das Lumpziger Mühlenbrot wird frisch gebacken, genau wie die sehr beliebten Kartoffelpuffer. Roster und Steaks an diesem Tag kommen von der Fleischerei Hartmann in Göhren. Ein kühles Altenburger Bier wird frisch gezapft und natürlich gibts Erfrischungsgetränke für Jung und Alt. Die Landfrauen backen ihre leckeren Kuchen, um diesen zusammen mit Kaffee anzubieten.

Am Nachmittag spielt der Turnierspielmannszug des Sportvereins „Osterland“ Lumpzig auf und sorgt wie jedes Jahr für gute Laune. Für die jüngsten Besucher wird es wieder ein Mitmachangebot vom Verein KreativKonsum Kriebitzsch geben, dessen Erlös dem Verein KreativKonsum Kriebitzsch zufließt. Mühlenführungen stehen natürlich auch auf dem Programm.

Von Müllern, Korn und Mehl im Deutschen Landwirtschaftsmuseum

Die alte Schulbank drücken am Mühlentag im Deutschen Landwirtschaftsmuseum. © Funke Medien Thüringen | [..Landwirtschaftsmuseum Blankenhain.]

Im Deutschen Landwirtschaftsmuseum in Blankenhain heißt es am Pfingstmontag, von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, „Von Müllern, Korn und Mehl“. Am Deutschen Mühlentag gibt es dort Sonderführungen in der Bockwindmühle und dem Müllerhaus, Museumspädagogische Aktivitäten rund um Getreide und Mühlenwesen sind dabei, so kann man dem Steinmetzbetrieb Hofmann beim Mühlsteinschärfen zuschauen oder bei Sonderführungen mehr über die ehemalige LPG-Schrotmühle erfahren. Eine Schulstunde in der Alten Dorfschule rundet das Programm ab.

