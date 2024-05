Altenburger Land. Neues aus dem Altenburger Land: Kinder-und Vereinsfest in Schmölln, Altenburger Musikfestival und eine Vortragsveranstaltung.

Kinder-und Vereinsfest in Schmölln

Am 1. Juni, traditionell zum Kindertag, findet in Schmölln zum 3. Mal das Kinder-und Vereinsfest von 10 bis 16 Uhr statt. In diesem Jahr wird das bei Familien beliebte Fest mit dem „Tag des Sports“ kombiniert. Dieser wurde bisher vom Kreissportbund Altenburger Land e.V. immer auf dem Skatstadtmarathon in Altenburg veranstaltet. In diesem Jahr können sich die großen und kleinen Besucher daher auf der Leichtathletikanlage auf dem Pfefferberg auch einmal ein paar andere Sportarten ansehen, zum Beispiel das Rhönrad Turnen, verschiedene Kampfkünste, Seidokaikan oder Kinder-Yoga. Die Angebote sind vielseitig und reichen ebenso vom Klettern, über Tretcar-Fahren und Tischtennis, Fußball und Volleyball bis hin zum Judo oder Lichtschießen.

Der Schwimmverein Seeteufel bietet wieder Wasserspiele an – damit gibt es auch die passende Erfrischung, sollte es wieder so heiß wie im letzten Jahr werden. Der SV 1913 Schmölln baut einen abwechslungsreichen Balance-Parcours auf. Die Cheerleader bieten ein Mitmachangebot und Aufführungen und auch die Showtanzgruppe Energy Diamonds wird die kleinen und großen Besucher begeistern. Auf dem großen Festplatz gegenüber wird es ein vielfältiges Bastelangebot der Schmöllner Kindergärten geben, verschiedene Vereine stellen sich hier ebenso vor.

Mitteldeutsche Orgelgesellschaft führt traditionsreiches Altenburger Musikfestival weiter

Das seit Jahrzehnten tief im Altenburger Kulturleben verankerte Musikfestival wird auch im Jahr 2024 stattfinden. Nach dem im vergangenen Jahr der „Förderverein Altenburger Musikfestival e.V.“ letztmalig das Festival organisierte kann nun, dank gleichbleibend hoher Unterstützung der Stadt Altenburg mit Oberbürgermeister André Neumann, dem Landkreis Altenburger Land mit Landrat Uwe Melzer und den Hauptsponsoren der Sparkasse Altenburger Land, der Ewa Altenburg und der VR-Bank Altenburger Land, die Mitteldeutsche Orgelgesellschaft Altenburg dieses traditionsreiche Format fortführen.

Das Publikum darf sich wieder auf eine große Bandbreite an insgesamt 14 musikalisch reichhaltigen Veranstaltungen im Zeitraum vom 16. bis 30. August freuen. Der Kartenvorverkauf für das Altenburger Musikfestival 2024 wird im Juni starten, Karten sind dann in der Tourismusinformation Altenburger Land am Markt 10 zu erhalten.

Vortragsveranstaltung in Altenburg

Am Mittwoch, dem 29. Mai, um 19 Uhr, hält Hartmut Baade im Rahmen der Vortragsreihe der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes (GAGO) einen Vortrag zur Bedeutung der fürstlichen Wälder im Amt Altenburg für die Einwohner der Umgebung. Die Veranstaltung findet im Bachsaal des Residenzschlosses Altenburg statt, der Eintritt ist frei.

Dr. Hartmut Baade begibt sich mit den Zuhörerinnen und Zuhörern seines Vortrages auf eine Stippvisite in das frühe 18. Jahrhundert. Dabei stellt er den Zustand der Forstgebiete Leina, Pahna, den Kammerforst und den Luckaer Forst in dieser Zeit vor. Ein besonderes Augenmerk richtet der Referent auf die regionalen Besonderheiten der Bewirtschaftung und Nutzung der hiesigen Forstgebiete.