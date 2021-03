Nur eine Corona-Neuerkrankung mit Stand Wochenbeginn

Weimarer Land. Nur eine Corona-Neuerkrankung meldet das Gesundheitsamt mit Stand Montag, 10 Uhr. Damit sind derzeit 202 Personen aktivkrank, 11 Bürger in stationärer Behandlung. Bisher verstarben 52 an oder mit Corona. 103 Neuerkrankungen gab es innerhalb von sieben Tagen. Der Inzidenzwert liegt bei 125,4. Aktuell sind 354 Kontaktpersonen in Quarantäne, 119 Reiserückkehrer in Absonderung. Seit Beginn der Pandemie wurden 2533 Krankheitsfälle registriert, 2279 Personen gelten als genesen.