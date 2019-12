Bad Lobensteiner auf langer Suche nach einem Hausarzt

Die Suche war mühsam und kam einer Odyssee gleich. Familie Voss aus Bad Lobenstein musste sich nach einer Hausarztpraxis umsehen, in der künftig der 17-jährige Pepe regelmäßig behandelt werden kann. Doch nicht jede Praxis ist für den Jungen im Rollstuhl geeignet. Und dann gab es noch Ablehnungen aus völlig verschiedenen Gründen. Jetzt ist Lichtenberg in Oberfranken der nächste Ort, in dem sich eine Praxis bereiterklärt hat, den am Melas-Syndrom erkrankten Pepe aufzunehmen.

Krampfanfälle und Lähmungserscheinungen

„Es ist ein Gen-Defekt in den Energiezellen des Körpers“, beschreibt Nadine Voss knapp das Krankheitsbild, welches bei ihrem ältesten Sohn 2015 ausgebrochen war. „Diese Krankheit legt sich auf alle energiereichen Organe.“ Muskeln und Hirn werden in ihrer Funktion stark eingeschränkt, es kommt zu Krampfanfällen und Schlaganfall-ähnlichen Episoden, die mit Lähmungserscheinungen einhergehen. Kommt es zu einer Attacke, müssen schnell intravenös Medikamente verabreicht werden. Es gebe eine Vereinbarung mit dem Klinikum in Hof, wo extra für Pepe ein spezielles Medikament vorrätig gehalten wird, ist von der Mutter zu erfahren. „Es gibt aber nichts, was die Krankheit im Kern aufhalten kann“, so die bittere aktuelle Konstellation.

Einmal jährlich intensive Hauptuntersuchung

Bislang war Pepe, bei dem mindestens einmal jährlich eine intensive Hauptuntersuchung aller Organe durchzuführen ist, in bester ärztlicher Betreuung in Bad Lobenstein gewesen, erzählen die Eltern. Die Kinderärztin geht aber mit dem Jahresende in den Ruhestand. Die Praxis am Graben wird zwar durch das medizinische Versorgungszentrum der Thüringen-Kliniken Saalfeld nahtlos weitergeführt. Allerdings ist Pepe in einem Jahr volljährig und müsste daher ohnehin vom Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin zu einem Internisten als Hausarzt wechseln. Weil die Krankheit es mit sich bringt, dass viel Zeit benötigt wird, um bei Pepe Vertrauen zu gewinnen, wollten die Eltern jetzt nicht erst für ein knappes Jahr zu den neuen Kinderärzten, sondern gleich eine dauerhafte Hausarztpraxis finden. Was sich schwieriger gestaltete, als gedacht.

Ablehnung wegen Mehraufwand

Ein barrierefreier Zugang wäre wünschenswert, denn seit zwei Jahren ist Pepe auf den Rollstuhl angewiesen. Also versuchten es die Eltern Mike und Nadine Voss bei Hausarztpraxen mit der passenden baulichen Gegebenheit. Gleich bei der ersten Praxis wurden sie abgewiesen, weil die Ärztin meinte, sie sei zu befangen. „Wir würden uns zu gut kennen“, wundert sich die Mutter über diese Begründung. Bei einer anderen Praxis gab es Schriftverkehr mit dem Ergebnis, dass Pepe nicht als weiterer Patient aufgenommen werden könne, weil der Mehraufwand nicht zu leisten sei. Es gebe schon zu viele Patienten durch die Schließung anderer Praxen. „Er ist budgetfrei“, verdeutlicht Nadine Voss, dass ihr Sohn mit Pflegestufe 3 zumindest bei den Abrechnungen mit der Krankenkasse keine Zusatzbelastung darstellen dürfte. Zumal sich die Familie bei ihrer Krankenkasse bislang auch bestens betreut fühlt. „Wir hoffen, dass die uns von dort zukommende Unterstützung nach Pepes 18. Geburtstag nicht wegbricht.“

Anderthalb Stunden Zeit genommen

„In Lichtenberg fanden wir eine Praxis, wo man sich zunächst anderthalb Stunden Zeit genommen hat, um sich in einem intensiven Gespräch auszutauschen und kennenzulernen“, freut sich Nadine Voss, dass die Suche ein Ende hat. Schade aber sei es, dass man erst aus der Stadt fahren müsse. „Den Weg nehmen wir nun in Kauf.“ Nach der langen Arztsuche ist es den Eltern aber auch ein Bedürfnis, jenen Wegbegleitern zu danken, die unkompliziert für ihren Sohn und die Familie Hilfe und Unterstützung leisten. Das reiche vom Referat Soziales im Landratsamt Saale-Orla bis hin zur Ergotherapeutin Claudia Kreutz in Bad Lobenstein, „die einen super Zugang zu Pepe hat“.

Freie Wahl für Patient und Arzt

Verwunderung bleibt darüber, dass man als Patient von Arztpraxen abgewiesen werden kann. Doch das ist durchaus möglich, wie Nachfragen unserer Zeitung ergaben. „Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist ein direktes“, war als Begründung zu hören. Jede Praxis könne frei entscheiden, ob sie noch Patienten aufnimmt wie auch jeder Patient zunächst eine Praxis für sich auswählen kann. Für beide Seiten gebe es kein Pauschalrecht. Mit Verweis auf den so genannten Hippokratischen Eid wird erklärt: Wenn jeder Patient auf einen bestimmten Arzt bestehen könnte, würde irgendwann der Punkt erreicht, an dem keine ordentliche medizinische Behandlung mehr möglich wäre. Daher obliege die Entscheidung jedem Arzt selbst.