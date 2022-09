Blaualgen-Befall in der Saale bei Harra

Rosenthal am Rennsteig/Harra. Vom Baden in der Saale bei Harra wird derzeit dringend abgeraten. Zudem sollten Hunde nicht das Wasser trinken.

Der Fachdienst für Gesundheit des Landratsamtes im Saale-Orla-Kreis und die Untere Wasserbehörde im Fachdienst Umwelt raten derzeit dringend davor ab, in der Saale bei Harra zu baden. In dem Gewässer wurde ein starkes Aufkommen von Blaualgen (Cyanobakterien) festgestellt.

„Hunde sollten das Wasser aktuell nicht trinken“, warnte zudem Amtsarzt Dr. Torsten Bossert. Durch Mitarbeiter des Landratsamtes waren nach Hinweisen aus der Bevölkerung Wasserproben entnommen worden. Der Verdacht, dass eine fäkale Verschmutzung Grund für die Algen sind, wie am Wochenende vermutet, verdichteten sich demnach nicht.

Der Blaualgen-Befall ist beinahe jeden Sommer in verschiedenen Bereichen der Saale in der Region festzustellen. Konkret handelt es sich in Harra in dem betroffenen Bereich nicht um eine offizielle Badestelle im Saale-Orla-Kreis.