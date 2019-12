Im Langen Weg in Bad Lobenstein mussten die Feuerwehren anrücken, weil es einen Brand an der Fassade einer Doppelhaushälfte gab.

Brandeinsätze in der Silvesternacht in Bad Lobenstein

Mit einem Großeinsatz für die Feuerwehren begann das neue Jahr in Bad Lobenstein. Die Einsatzkräfte der freiwilligen Wehren aus Bad Lobenstein, Ebersdorf und Helmsgrün mussten zu Löscheinsätzen in die Kurstadt eilen.

Alarm während der Feuerwerke

Im Jahr 2020 waren gerade 15 Minuten verstrichen und es stiegen vielerorts die Feuerwerke auf, als die Alarmierung erfolgte. Gemeldet worden war eine brennende Hausfassade im Langen Weg in Bad Lobenstein. Als die Feuerwehren aus Bad Lobenstein und Ebersdorf anrückten, bestätigte sich der Brand an einer Doppelhaushälfte. Zwar waren die offenen Flammen schnell abgelöscht, jedoch erwies sich die Lage komplizierter. „Der Brand war möglicherweise durch Silvesterfeuerwerk in einem Carport entstanden“, beschrieb Einsatzleiter Denny Franz die Situation, „von dort hat sich das Feuer unter die Fassade gefressen.“ Die gesamte Schieferfassade war heiß, wie Messungen mit der Wärmebildkamera ergaben. Zudem verdampfte sofort das Löschwasser auf dem Schiefer. „Wir werden die Fassade großflächig entfernen müssen und uns vorarbeiten, bis das Holz der Verschalung nicht mehr schwelt“, beschrieb Denny Franz die weitere Vorgehensweise.

Haus musste durchlüftet werden

Nach Abschluss der Löscharbeiten sollte das gesamte Haus gründlich durchlüftet und freigemessen werden. Denn die Rauchgase drangen über die Kellerräume in den Wohnbereich. Glücklicherweise gab es keine Verletzten zu beklagen. Der Lange Weg blieb aufgrund des Feuerwehreinsatzes komplett gesperrt.

Zur gleichen Zeit gab es noch einen Mülleimerbrand in der Rosa-Luxemburg-Straße. Das Ablöschen dieses Müllbehälters, offenbar auch durch Feuerwerkskörper entfacht, übernahmen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Helmsgrün.

Handverletzung durch Böller

Ansonsten war die Silvesternacht im Saale-Orla-Kreis weitgehend ruhig verlaufen, wie die Polizei gegen 1.30 Uhr einschätzte. In Schleiz gab es einen Zwischenfall mit einem Böller. Durch unsachgemäße Handhabung erlitt ein 15-Jähriger Verletzungen. Zu dem Unfallhergang laufen polizeiliche Ermittlungen.