Buchhandlung in Bad Lobenstein ermöglicht Einkauf im Internet

Quarantäne, Kontaktverbote und die ständige Aufforderung, am besten daheim zu bleiben – manchem fällt da schon nach einer Woche die Decke auf den Kopf. Doch die Zeit lässt sich nützlich verbringen. Zum Beispiel mit Lesen. Die Bad Lobensteiner „Buchhandlung am Markt“ hat dazu jetzt ein neues Angebot gestartet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Buchhandlungen gehören zu jenen Geschäften, die bis mindestens zum 19. April geschlossen bleiben müssen. Dabei wäre gegenwärtig die beste Gelegenheit, um in der Vielzahl an Neuerscheinungen zu stöbern oder einen der aktuellen Bestseller zur Hand zu nehmen. Was also tun, wenn einem die vollen Bücherregale beim örtlichen Händler verwehrt bleiben? Nein, ein amerikanischer Online-Großhändler ist nicht die beste Alternative. Die „Buchhandlung am Markt“ ist selbst im Netz und ermöglicht es somit, zwar im Internet einzukaufen, aber trotzdem den regionalen Handel zu unterstützen. Am Sonnabend ging die eigene Webseite online.

Alternative zur Ladenschließung

„Wir hatten schon voriges Jahr die Überlegung, einen eigenen Internet-Laden einzurichten“, sagt Anja Rühle-Ehrhardt, gemeinsam mit Kristin Borchert Inhaberin des Geschäftes in der Kurstadt. Die Vorbereitungen waren mit dem Barsortimenter, also dem Zwischenbuchhändler als Lieferanten, bereits angelaufen. Als nun die Ladenschließung angeordnet worden war, beschleunigte sich die Fertigstellung der Internetpräsenz. Seit Sonnabend können Bücherfreunde das Angebot im Internet nutzen. „Ich war schon ziemlich aufgeregt“, gesteht Kristin Borchert, „und uns ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, dass alles funktioniert und wir auch jetzt für unsere Kundschaft weiterhin da sein können.“

Seitenaufbau klar strukturiert

Der Seitenaufbau ist klar strukturiert. Es gibt die Kategorien Bücher und Film sowie zusätzliche Angebote wie Hörbücher, Computerprogramme, Musik, Spiele, Dekorationsartikel und vieles mehr. Bei den Büchern lässt sich die Auswahl treffen, ob nach einem Roman gesucht wird, nach Krimis oder Science-Fiction, Kinder- oder Jugendliteratur, Sachbüchern und so weiter. Zudem sind Neuerscheinungen extra aufgeführt. Reiseliteratur lässt sich beispielsweise nach Kontinent, Ländern oder Regionen ordnen. „Nach und nach werden wir unseren Internetladen noch ausbauen“, kündigt Anja Rühle-Ehrhardt an. Dann soll es persönliche Buchtipps von den Inhaberinnen der „Buchhandlung am Markt“ geben oder auch Veranstaltungshinweise. Zudem werde später direkt zu sehen sein, ob ausgewählte Bücher schon im Laden am Markt vorrätig sind.

Ab 10 Euro versandkostenfrei

Die Buchbestellung ist denkbar einfach. Die Auswahl landet zunächst in einem virtuellen Warenkorb, dann geht es an die Bezahlung. „Bei Erstbestellungen bitten wir um Vorkasse oder die Bezahlung mit Paypal“, erklärt Kristin Borchert. Wer dann später weiterhin im Internet bestellt, kann auch auf Rechnung bezahlen. Bei der Lieferung der Bestellung besteht die Auswahlmöglichkeit, die Ware im Laden abzuholen oder sich direkt nach Hause schicken zu lassen. „Weil unser Geschäft zurzeit geschlossen bleiben muss, ist die Abholung im Laden vorerst allerdings nicht möglich“, verweist Anja Rühle-Ehrhardt darauf, jetzt ausschließlich die Lieferung nach Hause auszuwählen. Ab einem Einkaufswert von zehn Euro erfolgt das versandkostenfrei. Wer bis 12 Uhr mittags bestellt, hat übrigens in der Regel schon am nächsten Tag seine Ware.

„Wir waren natürlich aufgeregt, wie dieses neue Angebot angenommen wird“, sagen die beiden Buchhändlerinnen. Schon an den ersten Tagen habe sich gezeigt, dass das Internetangebot sehr gut ankommt. So bleibt dieses Geschäft für seine Kundschaft rund um die Uhr erreichbar, auch wenn der Laden im kurstädtischen Zentrum selbst die Türen verschlossen hat.

www.buecher-bad-lobenstein.de