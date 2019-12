Weihnachtsmarkt Karolinenfield Kleiner aber herzlicher Weihnachtsmarkt in Karolinenfield

Kleiner aber herzlicher Weihnachtsmarkt in Karolinenfield

Der Weihnachtsmarkt im kleinen Örtchen Karolinenfield in der Gemeinde Remptendorf hat sich mittlerweile zu einem Geheimtipp entwickelt. Was als Veranstaltung für Freunde und Bekannte begann, lockt nun Besucher aus nah und fern an.

„Das ist ein toller Weihnachtsmarkt“, erklärt die elfjährige Moa, die mit ihrer kleinen Schwester Anna die Ziegen streichelt. „Er ist noch so voll wie die anderen. Ich mag es nicht, wenn die Leute sich so dicht zusammendrängen.“ Aber auch die zahlreichen Tiere haben es den Mädchen angetan. Neben Ziegen gibt es auch Kaninchen und eine verschmuste Hofkatze, die sich von dem ganzen Trubel nicht aus der Ruhe bringen lässt.

2009 haben sich Klaus und Gabi Hoh, die Betreiber des Karolinenhofs, dazu entschlossen, einen kleinen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen. „Es sollte aber keine reine Verkaufsveranstaltung sein“, so Klaus Hoh. „Ich war in den ersten Jahren erstaunt, dass doch einige Besucher bei uns vorbeischauten.“

Treffen mit alten Bekannten

Die elfjährige Moa und ihre kleine Schwester Anna waren von den Tieren auf dem Hof begeistert. Foto: Sophie Filipiak

Die gute Seele hinter dem Weihnachtsmarkt ist seine Ehefrau Gabi Hoh. Gemeinsam mit ihren Freundinnen serviert sie in der Gaststube den Gästen Kaffee und hausgebackenen Kuchen. „Früher habe ich in der Gastronomie gearbeitet, daher macht das ziemlichen Spaß“, sagte sie.

Befreundete Familien greifen der Familie Hoh beim Weihnachtsmarkt unter die Arme. Viele haben einen weiten Anreiseweg, daher stehen ihnen die Ferienwohnungen, die mit zum Hof gehören, zur Verfügung. „Auf dem Weihnachtsmarkt treffen wir viele bekannte Gesichter“, so Klaus Hoh, „die wir sonst im Laufe des Jahres nicht sehen.“

Bio-Produkte aus der Region

Obwohl der Konsumgedanke nicht bei der Veranstaltung im Vordergrund steht, haben doch einige Händler aus der näheren Umgebung ihren festen Stand auf dem Karolinenfielder Weihnachtsmarkt. „Da sind viele Bio-Produkte dabei, das finde ich toll“, so Moa. „Meine Eltern achten sehr darauf, dass wir nachhaltig und bio einkaufen.“

Der vierjährigen Anna ist das eigentlich egal. Sie hat nur Augen für die Tiere und vor allem den Rollern, die für die kleinen Besucher des Weihnachtsmarktes zur Verfügung stehen. Genug Platz zum Herumfahren bietet der Hof allemal.

Am Sonntag bildete eine kleine Andacht, die von Pastorin Anne Boelter abgehalten wurde, einen der Höhepunkte des Weihnachtsmarktes. In der großen Scheune inmitten hochaufgetürmter Heuhaufen hatten sich einige Menschen dazu versammelt.