Männer beleidigen und provozieren Zivilbeamte in Bad Lobenstein: Mehrere Strafanzeigen

Bad Lobenstein. Die Männer beleidigten nicht nur die Zivilstreife, sondern verlangten auch noch den Rettungsdienst, obwohl es keinen Anlass gab.

In der Nacht zu Freitag kontrollierten zivile Polizeibeamte eine Personengruppe in Bad Lobenstein. Am Topfmarkt fielen die vier jungen Männer zunächst durch Lautstärke und anschließende, provokante Äußerungen gegenüber den Beamten auf, als diese sich zu erkennen gegeben hatten. Weiterhin beleidigten die Männer die Beamten und einer der Männer trat gegen das zivile Einsatzfahrzeug.

Neben Strafanzeigen der Beleidigung und Sachbeschädigung wurde gegen einen 23-Jährigen eine Anzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Während der Anzeigenaufnahme und Identitätsfeststellung, welche ohne Vorkomnisse erfolgte, verlangte einer der Beschuldigten einen Arztes aufgrund einer angeblichen Verletzung.

Der Rettungsdienstes sah jedoch keinen Handlungsbedarf der augenscheinlich bereits älteren Verletzung. Die vier jungen Männer müssen sich nun strafrechtlich verantworten, ihnen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen Platzverweise erteilt.

