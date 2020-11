Der Bürgermeister von Saalburg-Ebersdorf wird vorzeitig in den Ruhestand gehen. Am Dienstag bestätigte Volker Ortwig (FDP) auf Anfrage unserer Redaktion, dass er beabsichtigt, noch vor dem regulären Ablauf seiner Dienstzeit das Amt abzugeben. Derzeit befindet er sich im Urlaub.

Eigentlich geht Ortwigs Amtszeit bis Ende März des kommenden Jahres. Bis dahin stehen Neuwahlen an, deren Inhalt momentan strittig ist. Es steht nämlich die Frage im Raum, ob in der Stauseekommune dann ein haupt- oder ein ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt wird. Der Stadtrat wehrt sich seit geraumer Zeit mit Händen und Füßen sowie insbesondere einer CDU-geprägten parlamentarischen Mehrheit gegen die Durchführung eines Bürgerentscheids. Mit diesem könnte ein Beschluss zur Änderung der Hauptsatzung vom April dieses Jahres gekippt werden, der nur noch die Wahl eines ehrenamtlichen Bürgermeisters vorsieht.

Klatsche von der Rechtsaufsicht

Das entsprechende Bürgerbegehren hatte binnen kürzester Zeit die erforderlichen Unterstützer-Unterschriften beisammen. Und trotzdem könnte den Initiatoren die Zeit davonlaufen. Denn nachdem der Stadtrat im September das Thema von der Tagesordnung genommen hatte, als das Zustandekommen des Bürgerbegehrens festzustellen war, ist dies im Oktober dann sogar mehrheitlich abgelehnt worden. Diesen Beschluss kassierte im Nachgang die kommunale Rechtsaufsicht mit der Begründung, dass der Stadtrat rechtswidrig gehandelt habe. Möglicherweise steht das Thema nun wieder auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung, die am kommenden Montag, 30. November, stattfinden soll. Bislang war von der Verwaltung allerdings noch keine Tagesordnung erhältlich.

Der Klageweg droht

Die Gegner des Bürgerentscheids befürchten, dass der Bürgermeisterposten wieder als hauptamtliche Tätigkeit zu besetzen wäre, was höhere Kosten nach sich ziehe, so die offizielle Begründung. Zudem bestehe beim hauptamtlichen Bürgermeister keine Pflicht, dass dieser seinen Wohnsitz in der Kommune hat. Sollte der Streit um den Bürgerentscheid in eine juristische Auseinandersetzung mit dem Gang vors Verwaltungsgericht gipfeln, dürfte die Zeit knapp werden, um eine Entscheidung bis zum Wahltermin zu haben.

Seit 30 Jahren im Amt

Entschieden hat unterdessen Volker Ortwig für sich, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. „Das wird im Dezember passieren“, kündigte er im Gespräch mit unserer Redaktion an. Ortwig ist derzeit einer der Bürgermeister mit der längsten Dienstzeit im Saale-Orla-Kreis. Er war erstmals im März 1990 zum Bürgermeister der Gemeinde Ebersdorf gewählt worden und seither ununterbrochen im Amt. Von 1994 an, als die Einwohnerzahl in Ebersdorf unter 3000 rutschte, übrigens ehrenamtlich bis 2003, nachdem durch die Zwangsfusion mit Saalburg die Einwohnerzahl zugelegt hatte. In seine Amtszeit fallen zwei Gemeindegebietsreformen: zunächst im Mai 1993 der freiwillige Zusammenschluss der Gemeinden Ebersdorf, Friesau, Röppisch, Schönbrunn und Zoppoten zur Einheitsgemeinde Ebersdorf/Thüringen und im Januar 2003 der vom Landtag verordnete Zusammenschluss von Ebersdorf/Thüringen mit Saalburg.