Taxifahrer schützt 97-Jährige im Saale-Orla-Kreis vor Trickbetrügern

Am Telefon wurde der 97-Jährigen der Unfall eines Familienangehörigen vorgetäuscht. (Symbolbild)

Rosenthal am Rennsteig Ein aufmerksamer Taxifahrer hat verhindert, dass eine 97-Jährige aus Rosenthal am Rennsteig (Saale-Orla-Kreis) noch mehr Geld an Trickbetrüger verliert.

Eine 97-Jährige ist im Saale-Orla-Kreis Opfer dreister Betrüger geworden. In einem Telefonat wurde der Seniorin am Montag der Unfall eines Familienangehörigen vorgetäuscht und eine angeblich notwendige Kaution gefordert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach holten die Täter bei der Frau zu Hause etwa 20.000 Euro ab und forderten kurz darauf noch mehr Geld. Die Frau nahm ein Taxi zu einem Geldautomaten. Der 37 Jahre alte Fahrer erkannte die Situation und rief die Polizei, die sich dem Fall annahm.

