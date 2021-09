Unbekannte sind ins Jugendhaus in Hermsdorf eingebrochen, um dort zu duschen. (Symbolbild)

19-Jähriger randaliert in Drogerie und auf Parkplatz - Einbrecher duschen in Jugendhaus

Saale-Holzland-Kreis Die Meldungen aus dem Bericht der Polizei für den Saale-Holzland-Kreis.

Donnerstagnachmittag informierte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes im Kahlaer Ölwiesenweg darüber, dass ein männlicher Kunde Gegenstände umherwirft sowie einen Warenträger vor dem Ladengeschäft umgestoßen hatte. Dabei beschädigte er einen geparktes Auto. Vor Ort konnte der 19-jährige Täter angetroffen werden.

Was der Grund für seinen Ausraster war, blieb vorerst verborgen. Jedoch spielte seine Alkoholisierung von 2,22 Promille vermutlich eine nicht unerhebliche Rolle, so die Polizei.

Einbruch ins Jugendhaus

Donnerstagvormittag informierte ein Zeuge, dass in das Jugendhaus in Hermsdorf, Naumburger Straße, eingebrochen wurde. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Kellerbereich des Objektes. Hierbei entstand Sachschaden. In der weiteren Folge wurde die im Kellerbereich befindliche Dusche genutzt, jedoch augenscheinlich nichts entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, berichtet die Polizei.

