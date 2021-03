22 Altreifen illegal auf Feld bei Eisenberg entsorgt

Bislang unbekannte Täter haben vermutlich am Freitag insgesamt 22 Pkw-Altreifen unterschiedlichster Größe und Hersteller illegal auf einem Feld an der Landstraße zwischen Thiemendorf und Eisenberg abgeladen. Die Reifen waren ursprünglich über die gesamte Fläche verstreut, berichtete ein Spaziergänger, der am Sonnabend auf die Reifen aufmerksam wurde. Wer die Reifen im Anschluss auf einen Berg schichtete, wird noch ermittelt.

Die Polizei wertet die Entsorgung nicht als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat, da es sich in diesem Fall um eine größere Menge Altreifen handelt.

Hinweise zu der illegalen Altreifenentsorgung nimmt die PI Saale-Holzland unter Telefon 036428/640 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.