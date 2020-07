Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

61-Jährige braucht „Kick“ und wirft Böller in Briefkästen – Männer gehen mit Mülltonnen aufeinander los

Zwei Männer haben sich Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr im Steinweg in Eisenberg einen handfesten Streit geliefert. Nach Informationen der Polizei gingen die zwei 34- jährigen Männer mit Mülltonnen und Zaunslatten aufeinander los.

Der Grund für die Auseinandersetzung sei im Verborgenen geblieben, teilt die Polizei mit. Ein Täter musste mit Handfesseln fixiert werden, da er fortwährend auf sein Gegenüber los ging und ihn, auch während die Polizei vor Ort war, massiv beleidigte.

Beide Beteiligte erlitten Kopfverletzungen und mussten medizinisch versorgt werden. Beide Personen standen unter dem Einfluss von Alkohol. Auch Drogenkonsum wurde von einem der Tatbeteiligten eingeräumt.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen fand die Polizei Fahrradteile und Elektrokleingeräte, bei denen die Herkunft ungewiss ist. Ob die Gegenstände geklaut wurden und wem sie gehören, müssen nun die weiterführenden Ermittlungen ergeben.

Unter die Rubrik: „Je oller, desto doller“, fiel wohl ein Polizeieinsatz am Sonntagmorgen in Eisenberg. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich gegen 9.30 Uhr ein 43- Jähriger bei der Polizei und gab an, dass er soeben eine ältere Dame mit weißen Haaren dabei beobachtet habe, wie diese Böller in die Briefkästen schmeiße.

Alle Versuche, die Frau aufzuhalten, schlugen fehl. Die 61-jährige Frau sagte zur Polizei, dass sie den „Kick“ brauche und deshalb die Briefkästen sprenge.

Nachdem ein Notarzt dazukam, ging die Frau freiwillig in ein Klinikum.

