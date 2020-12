Ab sofort gilt Plan D für die „EIS-Weihnacht“ in Eisenberg

Mehrfach mussten wegen wegen der Corona-Verordnungen die Pläne für die „EIS-Weihnacht“ als Ersatz für den in diesem Jahr nicht durchführbaren Eisenberger Nachweihnachtsmarkt angepasst werden. Mit dem „Plan C“ hatten die Eisenberger Innenstadtinitiative und die Stadtverwaltung das „Shoppen im Advent“ am vorigen Donnerstag gestartet. Mit den seit 1. Dezember geltenden Regeln für Versammlungen und Veranstaltungen müssen die Organisatoren nun kurzfristig auf „Plan D“ umschwenken. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Keine Musik und der Weihnachtmann darf auch nicht kommen

„Die kulturelle Umrahmung an den langen Donnerstagen in der Innenstadt darf nicht stattfinden“, erklärt Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Also keine Drehorgelmusik, keine Stelzenläufer und auch kein Weihnachtsmann zur „EIS-Weihnacht“ im Zentrum der Kreisstadt.

Mit einem Schreiben habe das Gesundheitsamt im Saale-Holzland-Kreis die kulturelle Begleitung für das Shoppen im Advent ausdrücklich untersagt. Anlass sind die verschärften Regelungen für Versammlungen und Veranstaltungen, die zum 1. Dezember, also am Dienstag in Kraft getreten sind.

Veranstaltungen und Vergnügungen sind aktuell untersagt

„Nach der neuen Verordnung sind solche Veranstaltungen nicht mehr zulässig“, erläutert der städtische Haupt- und Ordnungsamtsleiter Holger Schmoock. Auslöser für das Schreiben des Gesundheitsamtes seien die öffentlichen Ankündigungen des kulturellen Begleitprogramms und eine besorgte Bürgernachfrage gewesen, wusste Bürgermeister Kieslich zu berichten.

Nicht nur, sondern vor allem auch die Gewerbetreibenden der Innenstadtinitiative nehmen die weitere Einschränkung mit Bedauern zur Kenntnis. „Die ‘EIS-Weihnacht ist mit dem vergangenen langen Donnerstag sehr gut angelaufen“, stellt die Vereinssprecherin Christine Daum fest. Die Resonanz der Besucher auf den Versuch, auch mit kleine Dingen etwas zum Beleben der Innenstadt auf die Beine zu stellen, sei positiv.

Unter dem Aspekt der Innenstadtentwicklung sei die Absage sehr bedauerlich, „zumal wir nach einer sicheren Lösung gesucht hatten“, sagt Stadtmanager Max Nottrodt. „Die Ideen, die für dieses Jahr geschmiedet wurden, werden wir in das nächste Jahr mitnehmen, wenn sie jetzt nicht umgesetzt werden dürfen“, versichert der Bürgermeister. Doch müsse sich die Stadt „im vorgegebenen Rahmen des Gesundheitsschutzes bewegen“.

Masken im Steinweg empfohlen, aber keine Pflicht

Eine Maskenpflicht im Stadtzentrum von Eisenberg gebe es nicht, sagt der Bürgermeister auf Zeitungsnachfrage. Die treffe auf die Gegebenheiten in der Einkaufsmeile nicht zu. Aber wenn Menschen vor Geschäften mit Maske warten oder der Einkaufsbummel in der Geschäftsstraße von Laden zu Laden führt, dann sei die Mund-Nasen-Bedeckung zur „EIS-Weihnacht“ jedoch zu empfehlen.