Saale-Holzland-Kreis. Drei ehemalige Schüler des Stadtrodaer Gymnasiums bringen in Ottendorf die Spielplatzsanierung ins Rollen.

Drei Jugendliche brachten ein Vorhaben ins Rollen, das vor allem Kinder, Eltern und Großeltern in Ottendorf freuen dürfte: Dank eines sozialen Schulprojektes wird der Spielplatz hinter dem Tälermarkt der Agrargenossenschaft Ottendorf komplett neu gestaltet. Voraussichtlich im Mai oder Juni dieses Jahres soll die Einweihungsfeier steigen.

Von der Idee bis zur Fertigstellung war und ist es ein langer Weg, sagt Ottendorfs Bürgermeister Stefan Hücker (parteilos). Es sei kurz vor Weihnachten 2021 gewesen, als ihn die drei damaligen Elftklässler des Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasiums Stadtroda besuchten und ihm ihr Vorhaben erklärten. „Die Jugendlichen aus Ottendorf und Lippersdorf waren so überzeugt von ihrem Plan, dass sie sich auch nicht abschrecken ließen, als ich ihnen sagte, dass damit ein sehr hoher finanzieller Aufwand verbunden ist.“ Nach weiteren Absprachen mit dem Bürgermeister, dem Gemeinderat und der Schule gab es für die Jugendlichen im Januar 2022 grünes Licht für ihr Schulprojekt „Spielplatzerneuerung“.

Saale-Holzland: Mindestens 22.000 Euro werden in Ottendorf für die Spielplatzerneuerung benötigt

Somit konnte die nächste Phase starten: Während sich der Bürgermeister um die Beauftragung von Fördermitteln kümmerte, gingen die Schüler auf Spendensammlung. Sie schrieben Firmen an und informierten die Einwohner in Ottendorf und in umliegenden Dörfern per Postwurfsendung. „Sie machten Werbung, wo es nur ging“, sagt Stefan Hücker. Ihr Einsatz hatte Erfolg: 4000 Euro spendeten allein Einwohner und Firmen. Die Gemeinde Ottendorf übernimmt einen Eigenanteil von mindestens 10.000 Euro und weitere 8000 Euro wurden als Lotto-Fördermittel des Landes Thüringen genehmigt.

Mit dem Geld konnte schließlich ein Spielgerät mit Rutsche, Kletterstange und Hangelgerüst bestellt werden. Die Lieferung erfolgte im November 2022. 2023 wurde das alte große Holzklettergerüst abgerissen und es wurde mit der Neugestaltung der Fläche begonnen. Mittlerweile ist das neue Spielgerät aus Metall aufgestellt und sind zwei kleinwüchsige Bäume sowie Hecken auf dem Spielplatzareal gepflanzt worden.

Neuer Spielplatz in Ottendorf auch mit Rasenfläche, Sitzbänken und Sonnensegel

Auch in diesem Jahr gibt es noch einiges zu tun. War der Spielplatz einst komplett mit Sand ausgelegt, soll ein Drittel der Fläche künftig begrünt werden. Ein weiterer Bereich werde gepflastert, zwei Sitzbänke werden dort installiert. Mit Fallschutzkies wird das Areal ausgekleidet, auf dem das neue Spielgerät steht. Ein Sonnenschutzsegel soll die Spielfläche beschatten.

Dass sich der Spielplatzumbau seit geraumer Zeit hinziehe, ließ so mancher Bürger nicht unkommentiert, sagt der Bürgermeister. Er betont seinerseits, dass die gesamte Umgestaltung in Eigenregie erfolgt. „Eine Gruppe, bestehend aus etwa 20 freiwilligen Helfern und Mitgliedern des Feuerwehrvereins, übernimmt die gesamte Arbeit. Wir hätten natürlich auch Firmen beauftragen können, aber auf diese Weise sparen wir einen Haufen Geld.“

Die Heizung im Ottendorfer Kindergarten kann erst 2025 saniert werden

Die Fertigstellung des Spielplatzes und der Um- und Neubau des Feuerwehrhauses (OTZ berichtete) seien die wesentlichen Vorhaben in diesem Jahr. „Natürlich gibt es auch immer ein paar kleinere Reparaturarbeiten“, sagt Stefan Hücker und verweist auf die Erneuerung der Schwarzdecke an zwei Stellen der Straße in der Mitte des Dorfes. Zudem müsse auch eine Entwässerungsrinne, die sich parallel zur Straße der Schule befindet, befestigt werden. „Wir hätten gern noch die Heizung in der Kita erneuert, allerdings können wir den Fördermittelantrag dafür erst dieses Jahr für die Umsetzung im kommenden Jahr stellen.“

Wie Stefan Hücker informiert, konnte im vergangenen Jahr das Projekt „Mehr Natur in Dorf und Stadt“ des Landes Thüringen abgeschlossen werden. Im Rahmen des Projektes, für welches die Gemeinde für die Jahre 2022 und 2023 einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 25.000 Euro erhalten hatte, sind entlang des gesamten Ufers des Tautendorfer Baches in Ottendorf zirka 1400 Büsche und Hecken gepflanzt worden. Zudem sind am Gänseanger und am alten Markt je ein Insektenhotel aufgestellt und ein Steingarten angelegt worden. Im Unterdorf wurde eine Blühwiese angelegt. Ziel des Projektes ist es, Insekten und Vögeln Nahrung und Lebensraum zu bieten, um die Artenvielfalt zu schützen.

Weitere 6000 Euro sind im Sommer 2023 in die Erneuerung des Brückengeländers am Markt geflossen. „Das Holzgeländer war völlig kaputt und ist durch ein Metallgeländer ersetzt worden“, sagt Hücker.

Auch an der Brücke zum Kindergarten im Ort waren Reparaturarbeiten notwendig. Für die Sicherheit der Kinder ist in das alte Rohrrahmengeländer ein Doppelstabgitter angebracht worden. Kosten: 3000 Euro. Die Oberfläche dieser Brücke soll in diesem Jahr noch für etwa 3000 Euro erneuert werden.