Auch im Saale-Holzland teilweise Schulöffnung ab Montag

Landkreis. Am Montag beginnt für manche Schüler in Thüringen wieder der Präsenzunterricht. "Ab 22. Februar 2021 werden Schüler der Primarstufe (Klasse 1-4) in Thüringen im eingeschränkten Regelbetrieb (Stufe Gelb) beschult", heißt es vonseiten des Thüringer Bildungsministeriums. Weiterhin können Schulabgängerklassen für die Vorbereitung auf Abschlussprüfungen weiterhin Präsenzunterricht in Prüfungsfächern erhalten. Klausuren und Klassenarbeiten können mit Abschlussklassen demnach auch im Februar in Präsenz durchgeführt werden.

Trotz steigender Corona-Fallzahlen beginnt laut Mitteilung des Landratsamtes mit Stand vom Freitagmorgen auch im Saale-Holzland-Kreis am Montag der Unterricht an den Grundschulen und Förderzentren. "Entsprechend der neuen Landesverordnung im eingeschränkten Regelbetrieb (Phase 2 „Gelb“)", konkretisiert die Behörde.

Lerngruppen mit festen Räumen

"Nach § 38 KiJuSSpVO findet der Unterricht in der Primarstufe und in Förderzentren in beständigen, festen und voneinander getrennten Lerngruppen durch stets dasselbe pädagogische Team in einem der jeweiligen Lerngruppe fest zugewiesenen Raum statt", heißt es da.

Ab dem 1. März 2021 sollen zudem landesweit die Klassenstufen 5 und 6 ebenfalls wieder den eingeschränkten Präsenzunterricht in Phase 2 „Gelb“ aufnehmen.

Für diese beiden Jahrgänge wurden die Regelungen, die zuletzt vor der landesweiten Schließung getroffen worden waren, leicht angepasst. "Nach § 38 KiJuSSpVO findet der Unterricht nach Entscheidung der Schulleitung entweder

- in beständigen, festen und voneinander getrennten Lerngruppen durch stets dasselbe pädagogische Team in einem der jeweiligen Lerngruppe fest zugewiesenen Raum unter Abweichung vom Mindestabstand nach § 1 Abs. 1 2. ThürSARS-CoV-2-IfSGrundVO oder

- unter ständiger Wahrung des Mindestabstands nach § 1 Abs. 1 2. ThürSARS-CoV-2-IfSGrundVO statt." red