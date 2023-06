Besuch von der Buchautorin Barbara Ortwein in Meusebach. Die Buchautorin Barbara Ortwein besuchte im Rahmen ihrer Recherche über deutsche Auswanderer in den USA auch das thüringische Meusebach und wandelte auf den Spuren der Meusebacher. Der Heimatvereinsvorsitzender Torsten Schwarz berichtete dabei viel wissenswertes, konnte auch vom Besucher der Meusebacher Delegation vor 11 Jahren in Fredericksburg erzählen.