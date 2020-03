Auf Schloss Crossen die Kunst der Lichtmalerei erlernen

Hobby-Fotografen aus ganz Deutschland schlagen sich am Wochenende auf Schloss Crossen die Nächte um die Ohren. Denn zusammen mit Olaf Schieche, der den Künstlernamen Zolaq trägt, wollen sie die Kunst der Lichtmalerei erlernen. Deren Zauber entfaltet sich erst in der Dunkelheit.

„Bei der Lichtmalerei arbeitet man mit verschiedenen Lichtquellen“, erklärt Olaf Schieche. „Feuer, LED, Pyrotechnik – eben alles, was irgendwie leuchtet.“ Die Bewegung der Lichtquellen ergibt bei Dunkelheit und durch eine Langzeitbelichtung einzigartige Motive. „Die Zeit der Belichtung kann dabei von wenigen Sekunden bis zu 30 Minuten dauern.“

2011 habe er das erste Mal in einer Zeitschrift Lichtmalereien entdeckt, die ihn faszinierten. „Bis dahin hatte ich mit Fotografie eigentlich nichts am Hut.“ Fortan bringt er sich beides selbst bei – die Fotografie und die Lichtmalerei. Heute führt Schieche seine Kunst in Live-Shows und Vorträgen bundesweit vor und gibt Workshops in Deutschland, Österreich und Luxemburg.

Olaf Schieche bietet auf Schloss Crossen Workshops in Lichtmalerei- und Lost-Place-Fotografie an. Bei der Lichtmalerei entstehen durch unterschiedliche Lichtquellen und Langzeitbelichtungen einzigartige Motive. Foto: Olaf Schieche

In einer Fotogruppe hat er das Schloss im Dornröschenschlaf entdeckt

Für seine Aufnahmen sei er ständig auf der Suche nach schönen Orten, die gerne auch verlassen wirken dürfen. „In einer Fotogruppe bin ich dann auf Bilder vom Schloss in Crossen gestoßen.“ Schieche ist vom Charme des Gebäudes, das wie im Dornröschenschlaf wirkt, angetan und schaut es sich deshalb im Januar dieses Jahres selbst an. „Man muss schon vorher abklären, ob sich die Räume für einen Workshop eignen“, sagt Olaf Schieche. Mit dem Schloss-Förderverein sei er sich dann schnell einig geworden. Neben dem Workshop am Wochenende gibt es auch im April und Mai weitere Termine für Kurse.

„Das Angebot richtet sich zwar an Hobbyfotografen, aber man sollte schon fotografieren können und sich mit seinem Gerät auskennen“, weiß er aus eigener Erfahrung. So sollten die Teilnehmer über eine Kamera mit dem sogenannten „Bulg“-Modus verfügen, der es ermöglicht, Motive über eine längere Zeit zu belichten. Auch ein Weitwinkelobjektiv, ein stabiles Stativ, ein Fernauslöser für die Kamera, Stirnlampe oder kleine Taschenlampe sowie ein Laptop mit Bildbearbeitungssoftware gehören zur Grundausstattung.

Ein Teilnehmer reist sogar aus Belgien ins Elstertal

Zwei Nächte und einen Tag haben die Fotografen am Wochenende im Schloss zur Verfügung. In den Nächten soll in verschiedenen Räumen des Schlosses die Lichtmalerei-Fotografie zelebriert werden. Am Samstag gibt es dann bei Tageslicht die Gelegenheit, das Schloss zu erkunden und Lost-Place-Fotospots zu entdecken, also Motive von verlassenen Orten, die in der Zeit stehen geblieben sind.

Für alle Kurse sind noch Anmeldungen möglich, Interesse gebe es deutschlandweit und manchmal sogar darüber hinaus. „Ich habe sogar eine Buchung aus Belgien“, sagt Olaf Schieche. Es gebe einfach nicht so viele schöne und passende Orte, an denen sich die Fotografen austoben können. „Da fährt man dann auch einmal 800 Kilometer und mehr.“ Neben schönen neuen Ansichten vom Schloss sieht Schieche noch einen weiteren Vorteil seiner Foto-Exkursionen: „Unser Ziel ist es, die Gebäude durch unsere Bilder bekannter zu machen und so zu helfen, sie zu erhalten.“

Kurs-Termine und Anmeldung sind im Internet unter www.zolaq.de möglich