Auszeichnungen für Kunst, Kultur und Ehrenamt im Saale-Holzland

Für die Umrahmung der feierlichen Veranstaltung zur Verleihung des Kunst- und Kulturpreises des Saale-Holzland-Kreises sowie der Auszeichnung Ehrenamtlicher im Kaisersaal von Schloss Christiansburg in Eisenberg sorgten Mitglieder vom Eisenberger Faschingsclub.

Saale-Holzland-Kreis In Eisenberg wurde zur Verleihung des Kunst- und Kulturpreises sowie Kreisheimatpflegepreises 2023 eingeladen. Ausgezeichnet wurden zudem Ehrenamtliche.

Verliehen worden ist im Kaisersaal von Schloss Christiansburg durch den Ersten Beigeordneten des Saale-Holzland-Kreises, Johann Waschnewski (CDU), im feierlichen Rahmen der Kunst-und Kulturpreis des Saale-Holzland-Kreises 2023. Die diesjährigen Preisträger sind die Betreiber des Holzlandkinos in Bad Klosterlausnitz und des „Art deco Museums“ in Eisenberg. Auch aktive Ehrenamtliche wurden für ihren besonderen Einsatz ausgezeichnet. Zudem ging der Kreisheimatpflegepreis 2023 nachträglich an Marcus Behnsen-Herbach.

Theaterleiter des Holzlandkinos: „Das bedeutet uns sehr viel“

„Christian Gronde und Tanja Biereigel ist es zu verdanken, dass es im Saale-Holzland-Kreis noch ein Kino gibt: das Holzlandkino in Bad Klosterlausnitz“, sagte Johann Waschnewski. Verliehen wurde den Machern hinter dem gemütlichen Kino, das seit 1938 besteht, für ihren besonderen Verdienst um die Kultur der Kunst-und Kulturpreis des Landkreises 2023.

„Das bedeutet uns sehr viel“, sagte Christian Gronde. Seit 2001 ist er Theaterleiter des Holzlandkinos. Auch überrascht sei man über die besondere Auszeichnung gewesen. „Ein kleines Kino zu betreiben, ist nicht ganz einfach“, weiß Gronde. Da brauche es sehr viel Enthusiasmus. Wie es aktuell um das Kino steht? „Im Moment können wir uns nicht beschweren“, so der Theaterleiter. Man sei jedoch sehr filmabhängig: „Wenn gute Filme kommen, kommen auch die Leute“.

Positiv bemerkbar mache sich für das kleine Kino im Holzland unter anderem, dass das UCI-Kino in Gera geschlossen sei. Der allgemeine Trend hin zu Streamingdiensten sei jedoch ebenso spürbar und eine große Herausforderung.

Johann Waschnewski (CDU), der Erste Beigeordnete des Landkreises (links), bei der Vergabe des Kunst- und Kulturpreises an Christian Gronde und Tanja Biereigel. Foto: Julia Grünler / Funkemedien Thüingen

Mit dem Slogan, das kleinste Porzellanmuseum Deutschlands zu betreiben, wirbt Nicole Schäufler. So bringt die Art-Deco-Austellung in Eisenberg den Besucherinnen und Besuchern unter anderem die Porzellanentwürfe der Firma Wilhelm Jäger aus Eisenberg näher. Ein Unternehmen, das einst durch Innovation und Geschäftstüchtigkeit weit über die Grenzen Deutschlands bekannt war.

In der Ausstellung von Nicole Schäufler werde ein Bogen gespannt, der von den Anfängen der Firma im Jahr 1867 bis zu ihrer Schließung im Jahr 1972 reiche. Nicole Schäufler erhielt für ihren besonderen Einsatz zum Erhalt eines Stücks Heimatgeschichte den Förderpreis der Sparkasse für Kunst- und Kultur im Saale-Holzland-Kreis 2023.

Eine besondere Anerkennung für ihr Ehrenamt erhielten unter anderem Vorsitzende beziehungsweise Präsidenten von Karnevalsvereinen im Saale-Holzland-Kreis. Foto: Julia Grünler / Funkemedien Thürinegn

Neben der Preisverleihung für Kunst, Kultur und Kreisheimatpflege lag am Abend ein besonderes Augenmerk auf besonders aktiven Ehrenamtlichen im Landkreis. Als Dank für ihr Engagement erhielten sie die Thüringer Ehrenamtscard. Zu den Ausgezeichneten gehörten unter anderem ehrenamtliche Vorsitzende beziehungsweise Präsidenten von Karnevalsvereinen im Landkreis.

Die Preisträger im Überblick Kunst- und Kulturpreis 2023 Christian Gronde und Tanja Biereigel, Holzlandkino in Bad Klosterlausnitz Nicole Schäufler, Art deco Museum Eisenberg Kreisheimatpflegepreis 2023 Marcus Behnsen-Herbach für seine intensive Forschung über die Stadtgeschichte Eisenbergs Besondere Anerkennung für das Ehrenamt Petra Meyer, Thomas Weigt und Ingrid Priebs vom Förderverein Waldbad Wolfersdorf Daniel Klie, Sternenkind-Fotograf Steffi Brion, ehrenamtliche Betreuung des Stadtmuseums Kahla Vorsitzende beziehungsweise Präsidenten von Karnevalsvereinen darunter Christian Gerlach, Steffen Geier, David Gonsior, André Franke, Sebastian Lange, Ralf Kötzsch, Jens Gerstenberger, Andreas Hanisch und Lisa Bauer Erika Renke, Helga Schneider und Jeanette Seidel von der Osteoporosegruppe Eisenberg Robert Schieferdecker, Mitbegründer des Milo-Barus-Museums in der Meuschkensmühle im Mühltal sowie Gründer und Organisator des Milo-Barus-Cups Dieter Grützmann, ehemaliger und langjähriger Vorsitzender des Naturschutzbeirates des Saale-Holzland-Kreises

„Der Karneval ist genau das: Licht in dieser dunkeln Jahreszeit“, sagte Christoph Matthes, der Präsident vom Landesverband Thüringer Karnevalvereine (LTK). Deshalb habe man sich überlegt, die Präsidenten der Karnevalsvereine im Landkreis für die Ehrenamtscards vorzuschlagen, erläuterte Matthes.

„Es ist ein Kulturgut, das steht außer Frage. Wenn wir die Kultur nicht im ländlichen Raum halten, was ist denn dann noch da?“, stellte er fest. Besonders zeige sich durch diesen Abend, wie vielfältig der Landkreis ist. Eine gute Gelegenheit also, um Menschen zusammenzubringen.