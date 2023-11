Blick auf vier Jahre „AG Digitalisierung“ im Saale-Holzland-Kreis

Der Eisenberger Bürgermeister Michael Kieslich, die Vorsitzende der VG Hermsdorf Constance Möbius, CDO Pauline Hahnemann und der Thüringer Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert <br/>(v.L.n.R.) zum gemeinsamen Termin in Hermsdorf.

Hermsdorf. Treffen von Vertretern aus Eisenberg, Hermsdorf und VG Dornburg-Camburg um zurückzublicken und nach vorne zu schauen.

Auf vier Jahre gemeinsame Zusammenarbeit in der „AG Digitalisierung“ konnten vergangene Woche die Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf, die Stadt Eisenberg und die Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg zurückblicken. 2019 hatten die drei Kommunen, in welchen zusammen rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung des Saale-Holzland-Kreises leben, den Beschluss gefasst, die Arbeitsgemeinschaft per Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zu gründen.

Anlässlich dieses Meilensteins diskutierten die Vertreter der beteiligten Verwaltungen gemeinsam mit Hartmut Schubert, dem Finanzstaatssekretär und Beauftragter des Freistaats Thüringen für E-Government und IT, die bisher gestemmten Projekte, wie die Einführung eines Ratsinformationssystems, und zukünftig noch anstehenden Herausforderungen in der Digitalisierung.

Förderung durch Finanzministerium

Das Thüringer Finanzministerium unterstützt die Arbeit der „AG Digitalisierung“ im Rahmen einer finanziellen Förderung, in welcher auch die Koordinierungsstelle des sogenannten Chief Digital Officers (CDO) abgebildet ist. Seit 2022 ist mit Pauline Hahnemann die Stelle des CDO besetzt. Ohne die Förderung hätten die anstehenden Digitalisierungsprozesse der einzelnen Verwaltungen nicht gestemmt werden können. Die Vertreter zeigten sich dankbar für diese Unterstützung.

Die die Arbeit der „AG Digitalisierung“ soll weiterhin fortgesetzt werden.