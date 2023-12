Die wichtigsten Meldungen aus dem Saale-Holzland

Saale-Holzland-Kreis Welche Grundschule im Saale-Holzland zum Weihnachtsmarkt einlud, wann die nächste Sagenführung in Eisenberg ansteht, was es beim Verkauf von Pyrotechnik zu beachten gibt und mehr.

Weihnachtsmarkt der Hermsdorfer Friedensschule gut besucht

Am vergangenen Freitag wurde es voll auf dem Schulhof der Friedensschule in Hermsdorf. Grund dafür war der zweite Weihnachtsmarkt, zu dem die Grundschule geladen hatte. Der Einladung folgten viele hundert Gäste, die sich an Waffeln, Glühwein, Kinderpunsch, Thüringer Bratwürsten und weiteren Leckereien erfreuen konnten. Darüber hinaus gab es großen Andrang beim Bücherverkauf, und auch die Adventsgestecke aus dem Schulgartenunterricht fanden ihre Abnehmer.

Begleitet wurde der Markt von liebevoll vorbereiteten Programmpunkten. So gab es gleich zu Beginn einen Auftritt des Schulchores und der Tanz-AG, unterstützt von allen anderen Kindern der Schule, welche schon lange mit viel Freude an den Liedtexten geübt hatten. Anschließend zeigte die Theater-AG ihr Können und unterhielt in der Turnhalle das Publikum.

Etwas Ruhe und Wärme fanden die Besucherinnen und Besucher in einem Klassenraum. Dort war eine Krippenausstellung vorbereitet. Viele Ausstellungsstücke hatten die Kinder des Religionsunterrichts in den letzten Wochen hergestellt. Darüber hinaus bereicherten etliche Familien diese abwechslungsreiche Präsentation mit ihren eigenen Weihnachtskrippen. Es konnten sehr alte Krippen, welche von anderen Kontinenten sowie weitere aus ganz unterschiedlichen Materialien wie Holz, Ton, Lego oder Playmobil bestaunt werden.

Für die Kinder war das ganz Besondere der Besuch des Weihnachtsmannes, welcher mit dem Feuerwehrauto auf den Schulhof gefahren kam.

Sagenführungen in Eisenberg

Sagenführung durch die Eisenberger Altstadt: Was haben sich die Eisenberger früher erzählt? Zum Beispiel Geschichten über Zwerge, Gnome, Scharfrichter, Bärenhäuter, Bieresel und unheimliche Gesellen. Insgesamt zehn Sagen an zehn Originalschauplätzen werden von Sagenführerin Bea Müller bei einer besonderen Stadtführung in Eisenberg vorgestellt. Dabei geht es auf den Spuren von Tradition, Volksbräuchen, Erzähltem und Verbrieftem durch historische Gassen und Gossen. Treffpunkt ist vor dem Eisenberger Rathaus am Dienstag, 19. Dezember, 18 Uhr. Der Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind gern gesehen.

Verkauf von Pyrotechnik rechtzeitig der Gewerbebehörde anzeigen

Das Ordnungsamt des Landkreises weist darauf hin, dass der Verkauf pyrotechnischer Erzeugnisse der Kategorie F2 (Silvesterfeuerwerk) in diesem Jahr im Zeitraum vom 28. Dezember bis einschließlich 30. Dezember innerhalb der gesetzlich zulässigen Ladenöffnungszeiten erfolgen darf.

Gewerbetreibende, die erstmals derartige Erzeugnisse anbieten wollen, müssen den Verkauf gemäß Paragraf 14 Sprengstoffgesetz der zuständigen Gewerbebehörde spätestens zwei Wochen vor Verkaufsbeginn schriftlich anzeigen. Dies gilt auch, falls sich die verantwortliche Person für den Verkauf geändert hat.

Das Silvesterfeuerwerk darf nur innerhalb von Verkaufsräumen verkauft werden. Ein Straßenverkauf oder Verkauf aus Fahrzeugen heraus ist unzulässig.

Es dürfen nur Erzeugnisse vertrieben werden, die den Konformitätsnachweis (CE-Zeichen) sowie das Zulassungszeichen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) tragen. In Thüringen gilt nach wie vor das Verbot, unbemannte Ballone (sogenannte Flug- oder Himmelslaternen) in Betrieb zu nehmen. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Heideland: Anschluss an das Glasfasernetz

Die Übertragung der freiwilligen Aufgabe der Daseinsvorsorge der Breitbandversorgung beziehungsweise des Breitbandausbaus mittels Glasfaser auf den Kommunalen Energiezweckverband Thüringen (KET) hat der Gemeinderat der Gemeinde Heideland jüngst beschlossen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe hat der Kommunale Energiezweckverband Thüringen die Glasfasergesellschaft mbH (TGG) gegründet.

Laut Bürgermeister Hans-Rüdiger Pöhl (CDU) entstünden für die Gemeinde oder die Bürgerinnen und Bürger keine Kosten. „Der Hausanschluss ist für Bürger in der Bauphase kostenfrei“, erklärt er. Da Kommunen mit den Investitionssummen und komplexen Bauvorhaben häufig überfordert sind, haben Bund und Land ein entsprechendes Förderprogramm („Graue Flecken“) auf den Weg gebracht. So soll der flächendeckende Breitbandausbau auch abseits großer Ballungsräume ermöglicht werden. Demnach wird die Maßnahme zu 60 Prozent durch den Bund sowie zu 40 Prozent durch das Land gefördert.