Eisenberg: Diese Stadtführung ist einfach sagenhaft

„Es ist der schönste Weihnachtsbaum, den Eisenberg je hatte“, sagt Beate Müller, kann sich dennoch eine kritische Bemerkung nicht verkneifen: „Allerdings könnte er mehr Kugeln vertragen.“ Die Teilnehmer ihrer Stadtführung schauen andächtig am Baum entlang nach oben und können nur zustimmen. Müller kennt sich aus mit Eisenbergs Sagen und Legenden. Bei der gleichnamigen Führung gibt sie viel Wissenswertes preis. Die Tour lohnt sich sowohl für Fremde als auch Einheimische. Die einen lernen die Stadt kennen, die anderen lernen sie neu und von ihrer sagenhaften Seite kennen. Am Mittwoch startete Müller ihre Saison mit der Familienführung. Am 29. Dezember besteht nochmals Gelegenheit auf einen Rundgang durch das illuminierte Eisenberg.

Marktplatz Eisenberg: Holly und Micah haben die Weihnachtsgurke im Baum entdeckt. Foto: Jana Scheiding / Funke Medien Thüringen

Marktplatz Eisenberg: Holly und Micah finden die Weihnachtsgurke

Knapp 20 Interessierte haben sich an diesem Mittwoch auf dem Marktplatz von Eisenberg eingefunden. Gott sei Dank sind zwei Kinder dabei. Holly und Micah müssen sich auf die Suche nach der Weihnachtsgurke machen, die Stadtführerin Beate Müller im Baum versteckt hat. „Eine Weihnachtsgurke hängt heute an vielen Bäumen, doch wer kennt die Geschichte?“, fragt Müller in die Runde und berichtet, dass die Sage aus Amerika stamme. „Ein deutscher Einwanderer fühlte sein Ende nahen und wollte noch einmal eine deutsche Gewürzgurke essen.“ Was ihm danach passierte, erfahren Interessierte an diesem Freitagnachmittag, wenn sie an Beate Müllers Führung teilnehmen.

Spannend ist auch die Geschichte von Bastian, dem Bärenhäuter. „Seine Mutter war Marktfrau und handelte in Eisenberg mit Käse, Seife und Schwefel“, erzählt Müller. Der Legende nach habe der junge Mann eines Tages keine Lust mehr verspürt, die schmutzige Bude aufzubauen und sei in die Welt hinaus gezogen. „In China lernte er die berühmten Lampions kennen und brachte sie mit nach Eisenberg.“ In Afrika wurde Bastian von Löwen überfallen und wollte so schnell wie möglich nach Eisenberg zurück.

Eisenberger schließt Pakt mit dem Teufel

In seiner Not soll er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben. Die Stadtführerin kennt den Inhalt des teuflischen Vertrages: „Bastian durfte sich drei Jahre lang nicht waschen, kämmen, Haare oder Fingernägel schneiden. Für die Rückreise nach Eisenberg stattete ihn der Teufel mit einem Bärenmantel aus.“ Ob der junge Mann in seiner Heimatstadt glücklich wurde, soll hier noch ein Geheimnis bleiben.

Das Geheimnis von der Nonne und dem Mönch rankt sich um das Eisenberger Schloss, den heutigen Sitz des Landratsamtes. Dort sollen sich zu Herzogs Zeiten täglich eine Stunde vor Mitternacht die Türen wie von Geisterhand geöffnet haben. Was Nonne und Mönch bis Mitternacht taten, und weshalb sie sich gerade zu dieser Zeit in den dunklen Schlosspark begaben, wird Beate Müller in ihrer Führung aufklären.

Großformatkunst in der Kreisstadt. Wo dieser Eisenberger da Vinci zu finden ist, weiß Stadtführerin Beate Müller. Foto: Jana Scheiding / Funke Medien Thüringen

„Viele Menschen glauben an die Wahrheit der Sagen aus der Vergangenenheit, obwohl sie wissen, dass eine Sage immer aus Wahrheit und Dichtung besteht“, erzählt die Stadtführerin. So sollen Spitzbuben in Eisenberg eine über 300 Jahre alte Linde kurz nach dem Einpflanzen ausgegraben und verkehrt herum wieder eingepflanzt haben. Heute befindet sich an ihrer Stelle ein großformatiges Gemälde, von Müller „Eisenbergs da Vinci“ genannt. „Leider ist der Künstler unbekannt. Aber die Mundwinkel der Abbildung lassen Angst erkennen. Vielleicht die Angst vor der Kleinstadt.“

Bei richtigen Antworten bleibt Pech, wo es ist

Irgendwo in Eisenberg befindet sich das Tor zur Wohnung von Frau Holle. Wer sich darunter stellt und alle Fragen aus Beate Müllers Quiz beantwortet, wird zumindest nicht mit Pech überschüttet. Achtung Spoiler: Wie viele E‘s befinden sich in dem Wort Eisenberg? Verlor Aschenputtel den rechten oder linken Schuh auf der Treppe? Wie alt wird Eisenberg 2024? – Diese und mehr Fragen müssen die Auserwählten beantworten.

In Müllers Sagenwelt darf auch die Geschichte von Familie Lautenbach aus der Johannisgasse nicht fehlen. Eines Abends ließ der Hausherr eine arme Frau in die Stube und kaufte ihr Wolle ab. Zum Schluss schenkte er ihr ein Quarkbrot für ihre Kinder. Am nächsten Morgen wurde Herr Lautenbach zur Herzogin aufs Schloss bestellt. Ihm schwante nichts Gutes...

Das Quarkbrot aus Zeiten der herzoglichen Familie sei von einem hiesigen Bäcker nach altem Rezept nachgebacken worden, berichtet Beate Müller. Leider mit mäßigem Erfolg. „Der Bäcker hatte sogar Tüten dazu bedrucken lassen, doch dieses Brot will heute niemand mehr essen.“

Termin: 29. Dezember: Führung über Sagen und Märchen Eisenbergs mit Stadtführerin Beate Müller. Treffpunkt ist 16 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus.