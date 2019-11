Eisenberg: Neue Ausstellung zeigt die Kunst des Bücherfaltens

Bücher hat Daniela Sieber als Mitarbeiterin der Stadtbibliothek in Eisenberg täglich in der Hand. Seit gut drei Jahren nutzt sie die Literatur aber nicht nur zum Lesen, sondern schafft daraus richtige kleine Kunstwerke. „Orimoto“ heißt die Kunst des Bücherfaltens. „Das klingt japanisch, erfunden hat es aber ein Deutscher“, erklärt Daniela Sieber zu ihrer Vernissage im Stadtmuseum. Hier sind bis zum Februar 2020 zahlreiche Bücher zu sehen, dessen Seiten sich dank einer ausgeklügelten Falttechnik in nahezu jedes Motiv verwandeln können. Vorlagen gibt es passend zur Seitenanzahl und zur Höhe des Buches.

Zweites Leben für ausrangierte Lektüre „Wir bekommen fast täglich Bücher geschenkt“, erzählt Bibliotheksleiterin Petra Becher. Nicht alle könnten für die Ausleihe verwendet werden. Als Faltkunst aber könne auch ausrangierte Lektüre weiter verwendet werden. Für Objekte wie Kerzenhalter oder Tannenbäume brauche sie kaum eine Stunde, so Daniela Sieber. Mit der Zeit habe sie sich aber an immer kompliziertere Motive gewagt: „An dem Jesus-Gesicht saß ich 20 Stunden und mehr.“ Vor allem das Kirimoto, bei dem die Buchseiten nicht nur gefaltet, sondern zusätzlich geschnitten werden, dauere länger. Auch die Papierdicke spielt eine Rolle. „Es braucht einfach Geduld und Fingerspitzengefühl.“ Wer das Bücherfalten selbst einmal probieren möchte, kann zum Nachtweihnachtsmarkt am 29. und 30. November Workshops im Stadtmuseum besuchen, hierfür wird das Material gestellt. „Das ist eine schöne Sache, um Alt und Jung zusammen zu bringen“, findet Petra Becher. So hat bereits die Seniorengruppe aus Rauda zusammen mit Daniela Sieber gebastelt, genauso wie Grundschüler aus Weißenborn. „Ich kann dabei wunderbar entspannen“, meint diese. Nicht ohne Grund trage deshalb auch die Ausstellung den Titel „Lieber Bücher falten – als Sorgenfalten“. Die Ausstellung ist bis Februar zu den Öffnungszeiten des Stadtmuseums zu sehen