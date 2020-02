Auf der Frühjahrswanderung 2019 im Saale-Holzland-Kreis. Auch zur Wanderung im April 2020 in Gernewitz wird eine Bank als Rastplatz gestiftet.

Frühjahrswanderung mit Start und Ziel in Gernewitz

Frühjahrswanderung mit Start und Ziel in Gernewitz

Landrat Andreas Heller lädt zweimal im Jahr zu einer Wanderung durch eine der vielen schönen Regionen des Landkreises ein. Im Jubiläumsjahr „25 Jahre Saale-Holzland-Kreis“ 2019 führte die Frühjahrswanderung von Eisenberg durchs Mühltal und zurück in die Kreisstadt, die Herbstwanderung führte von Camburg nach Tümpling, Döbrichau, Zöthen und zurück.

Der Termin für die Frühjahrswanderung 2020 ist Sonnabend, der 18. April. Start und Ziel wird in Gernewitz sein. Parkplätze stehen hier am Strohatelier der Agrargenossenschaft Wöllmisse (Rausdorfer Straße 10) zur Verfügung. Start zur Wanderung ist um 10 Uhr am Denkmalhof Gernewitz (Gernewitzer Straße 30); der Denkmalhof kann bereits ab 9.30 Uhr besucht und besichtigt werden. Die Wanderung führt Richtung Podelsatz und Ruttersdorf-Lotschen nach Stadtroda, Hainbücht und von da zurück nach Gernewitz.

Unterwegs gibt’s eine zünftige Mittagsrast und am Ziel in Gernewitz im Strohatelier Kaffee und Kuchen. Hier wird an diesem Nachmittag auch der Hofladen der Agrargenossenschaft geöffnet sein. Die landschaftliche reizvolle Strecke ist ca. 10 Kilometer lang und für alle Altersgruppen geeignet.

Landrat Heller lädt bereits jetzt alle Wanderfreunde aus dem Landkreis und Umgebung zu dieser Wanderung herzlich ein: „Ich freue mich darauf, ein weiteres Stück unseres liebenswerten Landkreises näher kennenzulernen, und bin gespannt auf landschaftlich schöne Ecken und geschichtlich interessante Orte.“ Der Landrat bedankt sich schon im Voraus bei allen Helfern, die sich bereit erklärt haben, zum Gelingen der Wanderung beizutragen. Ein Dank geht ebenfalls an die Sparkassenstiftung Jena-Saale-Holzland, mit deren Unterstützung der Landrat auch dieser Wanderregion traditionell eine rustikale Holzbank spendiert.

Die Landratswanderungen werden seit 2007 regelmäßig durchgeführt. Die Frühjahrswanderung 2020 ist Wanderung Nr. 27.