Hermsdorf: Über die Rolle von Rock’n’Roll im Kalten Krieg

Hermsdorf. Autor Joachim Hentschel beim Hermsdorfer Gespräch zu Gast.

Der Autor und Journalist Joachim Hentschel stellt am Donnerstag, den 22. September, sein aktuelles Buch „Dann sind wir Helden. Wie mit Popmusik über die Mauer hinweg deutsche Politik gemacht wurde“ in Hermsdorf vor. Thema des Buches ist die Rolle von Pop- und Rockmusik im Kalten Krieg sowie die Frage, welche Botschaften in Songs von Ost nach West und zurück geschmuggelt wurden. Dieses „aufregende und großteils unbekannte Stück deutscher Kulturgeschichte wird in diesem Buch zum ersten Mal beleuchtet: der musikalische Austausch, der in den 70ern und 80ern zwischen DDR und BRD hin- und herging“, heißt es in der Ankündigung. So geht es etwa um Westauftritte von Karat und City sowie illegale Ostkonzerte der Toten Hosen.

Organisiert wird die Veranstaltung von der Landeszentrale für politische Bildung in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Hermsdorfer Gespräch. Los geht es am Donnerstag um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Hermsdorf. Der Eintritt ist frei.