Im März Baustart im Crossener Rosenthal

Im März soll in Crossen der Ausbau im Rosenthal beginnen. Nach gut sechs Jahren Anlauf sei man nun in der „glücklichen Lage“, so Crossens Bürgermeister Uwe Berndt (Linke), mit einem beschlossenen und genehmigten Haushalt die entsprechenden Aufträge vergeben zu können.

Der Ausbau des Rosenthals ab der Einmündung zur Parkstraße ist als Gemeinschaftsmaßnahme geplant. Die Gemeinde Crossen investiert über eine Million Euro in den grundhaften Ausbau der Straße, in die Erneuerung von Anliegerbrücken über den Rosenthalsbach, die Erneuerung von Bachverrohrungen und die Uferbefestigung. Dafür hat die Gemeinde 1,25 Millionen Euro Fördermittel vom Freistaat erhalten. Denn der Bereich Rosenthal sowie die Crossener Ortsteile Ahlendorf und Tauchlitz sind im Jahr 2017 als Teil der Dorfregion „Entwicklungsraum Elstertal“ als Förderschwerpunkt der Dorferneuerung anerkannt worden.

Der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) erneuert die Trinkwasser- und Abwasserleitungen und will das Rosenthal in diesem Zuge an die zentrale Abwasserentsorgung anbinden. Dafür hat der ZWE im eigenen Investitionsplan 210.000 Euro reserviert. Die TEN Thüringer Energienetze ersetzt auf über 600 Metern die alten Freileitungen durch neue Erdkabel. „Entsprechend werden dann auch neue Hausanschlüsse installiert“, sagt Sprecher Martin Schreiber auf Nachfrage. Auch die Straßenbeleuchtung wird erneuert, so dass sich die Gesamtinvestition hier auf rund 150.000 Euro beläuft. Die Thüringer Netcom verlegt zudem Glasfaserkabel.

Roberto Altner, stellvertretender Bauamtsleiter der VG Heideland-Elstertal-Schkölen, zu der Crossen gehört, rechnet im Rosenthal mit einer Bauzeit von zwei Jahren. Den Auftrag für die Straßensanierung, Bachverrohrung und Uferbefestigung hat der Gemeinderat am Montag mehrheitlich an ein Bauunternehmen aus Mertendorf (Sachsen-Anhalt) vergeben. „Wir hatten insgesamt acht Angebote“, so Roberto Altner. Das sei in der heutigen Zeit eine gute Ausbeute. Das Planungsbüro der Gemeinde habe alle Angebote nachgerechnet, die Mertendorfer Firma sei dabei eindeutig als Sieger hervorgegangen. Zudem habe sich das Unternehmen schon bei früheren Baumaßnahmen, zuletzt bei den Arbeiten im Kleinen Dorf in Hartmannsdorf, bewährt.

Die betroffenen Anwohner im Rosenthal wollte man eigentlich bei einer Versammlung über die anstehenden Bauarbeiten und mögliche Einschränkungen informieren, so Bürgermeister Uwe Berndt. Wegen der Corona-Pandemie sei eine Zusammenkunft aber in naher Zukunft nicht möglich. Daher wolle man nun zusammen mit der Verwaltung einen Katalog mit möglichen Fragen und Antworten zum Vorhaben erarbeiten, zum Beispiel zur Parksituation, Müllentsorgung oder der Wasser- und Stromversorgung während der Bauarbeiten.

„Diese Informationen sollen auf alle Fälle öffentlich ausgehängt und wenn möglich auch in jeden Briefkasten verteilt werden“, sagt Uwe Berndt. Außerdem könnten Anwohner ihre Fragen schriftlich an den Bürgermeister sowie die Verwaltung richten.