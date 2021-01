Landrat Heller fordert ausgewogene Berufsschullandschaft

Der Erhalt und die Stärkung der Berufsschulstandorte in Ostthüringen ist auch für den Landrat des Saale-Holzland-Kreises, Andreas Heller (CDU), in diesem Jahr ein Schwerpunkt. Ebenso wie seine Landratskollegen Martina Schweinsburg in Kreis Greiz und Uwe Melzer im Altenburger Land (beide CDU) sieht Heller die Gefahr, dass durch die Forderungen des Landes nach neuen Mindestklassengrößen und die Verlagerung von Ausbildungsgängen in die größeren Städte die duale Ausbildung im ländlichen Raumunzulässig ausgedünnt und geschwächt werde.

Standorte und Berufsschulklassen langfristig festschreiben

„Wenn man, den Vorstellungen des Ministeriums folgend, große Teile der dualen Ausbildung in die größeren Städte verlagert, dann wird der ländliche Raum nicht gestärkt, sondern geschwächt“, so Landrat Heller. „Stattdessen sollte in der Berufsschullandschaft die vorhandene Ausgewogenheit erhalten bleiben“, fordert der Landrat. Während Berufsschulen in den größeren Städten nicht auf jeden Schüler angewiesen sind, seien diese für den Fortbestand der Berufsschulen im ländlichen Raum existenziell.

„Der Saale-Holzland-Kreis und der Saale-Orla-Kreis haben im Jahr 2017 ein gemeinsames Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pößneck geschaffen und damit in die Zukunft investiert“, erinnert er. „Wir werden jetzt auch gemeinsam darum kämpfen, dass dieses Zentrum eine Zukunft hat.“ Standorte und Berufsschulklassen sollten langfristig festgeschrieben werden. Nur so lasse sich die Qualität der Berufsschulen auch an den Bedürfnissen der Unternehmen ausrichten.