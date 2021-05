Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot in Königshofen vor Ort.

Feuerwehr hat Brand in Königshofen unter Kontrolle

Königshofen. In Königshofen, einem Ortsteil der Gemeinde Heideland im Saale-Holzland-Kreis, ist am Donnerstagvormittag die Feuerwehr alamiert wurden.

Nach ersten Erkenntnissen ist am Donnerstagvormittag dort ein Holzlager in einem Unternehmen für Holzbautechnik in Brand geraten. Die Warn-App Nina warnte die Anwohner bereits vor „Rauchentwicklung“ und „Geruchsbelästigung“. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Flammen greifen auf Lagerhalle über Flammen greifen auf Lagerhalle über In Königshofen in der Gemeinde Heideland hat es am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Bei Dachdeckerarbeiten war Feuer auf eine Lagerhalle übergegriffen. Foto: Martin Schöne

Flammen greifen auf Lagerhalle über In Königshofen in der Gemeinde Heideland hat es am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Bei Dachdeckerarbeiten war Feuer auf eine Lagerhalle übergegriffen. Foto: Martin Schöne

Flammen greifen auf Lagerhalle über In Königshofen in der Gemeinde Heideland hat es am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Bei Dachdeckerarbeiten war Feuer auf eine Lagerhalle übergegriffen. Foto: Martin Schöne

Flammen greifen auf Lagerhalle über In Königshofen in der Gemeinde Heideland hat es am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Bei Dachdeckerarbeiten war Feuer auf eine Lagerhalle übergegriffen. Foto: Martin Schöne



Flammen greifen auf Lagerhalle über In Königshofen in der Gemeinde Heideland hat es am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Bei Dachdeckerarbeiten war Feuer auf eine Lagerhalle übergegriffen. Foto: Martin Schöne

Flammen greifen auf Lagerhalle über In Königshofen in der Gemeinde Heideland hat es am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Bei Dachdeckerarbeiten war Feuer auf eine Lagerhalle übergegriffen. Foto: Martin Schöne

Flammen greifen auf Lagerhalle über In Königshofen in der Gemeinde Heideland hat es am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Bei Dachdeckerarbeiten war Feuer auf eine Lagerhalle übergegriffen. Foto: Martin Schöne

Flammen greifen auf Lagerhalle über In Königshofen in der Gemeinde Heideland hat es am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Bei Dachdeckerarbeiten war Feuer auf eine Lagerhalle übergegriffen. Foto: Martin Schöne



Flammen greifen auf Lagerhalle über In Königshofen in der Gemeinde Heideland hat es am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Bei Dachdeckerarbeiten war Feuer auf eine Lagerhalle übergegriffen. Foto: Martin Schöne

Flammen greifen auf Lagerhalle über In Königshofen in der Gemeinde Heideland hat es am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Bei Dachdeckerarbeiten war Feuer auf eine Lagerhalle übergegriffen. Foto: Martin Schöne

Flammen greifen auf Lagerhalle über In Königshofen in der Gemeinde Heideland hat es am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Bei Dachdeckerarbeiten war Feuer auf eine Lagerhalle übergegriffen. Foto: Martin Schöne

Flammen greifen auf Lagerhalle über In Königshofen in der Gemeinde Heideland hat es am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Bei Dachdeckerarbeiten war Feuer auf eine Lagerhalle übergegriffen. Foto: Martin Schöne



Flammen greifen auf Lagerhalle über In Königshofen in der Gemeinde Heideland hat es am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Bei Dachdeckerarbeiten war Feuer auf eine Lagerhalle übergegriffen. Foto: Martin Schöne

Flammen greifen auf Lagerhalle über In Königshofen in der Gemeinde Heideland hat es am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Bei Dachdeckerarbeiten war Feuer auf eine Lagerhalle übergegriffen. Foto: Martin Schöne



Laut Polizeiangaben habe es keine Verletzten gegeben. Demnach sei bei Dachdeckerarbeiten Feuer auf die Halle übergegangen. Die Feuerwehr hat die Situation grundsätzlich unter Kontrolle.

Wegen des in der Halle gelagerten Materials erweisen sich die Löscharbeiten aber als schwierig, da die Feuerwehrleute es einzeln aus der Halle ziehen und löschen muss.