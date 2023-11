Mit Laternen durch den Abend: Martinsumzüge im Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis. In Eisenberg, Stadtroda und Bad Klosterlausnitz wird am Freitag und Samstag dazu eingeladen

Im Landkreis werden anlässlich des Martinstages am 11. November mehrere Andachten und Umzüge veranstaltet. So laden zum Beispiel die Evangelische und Katholische Kirchgemeinde Eisenberg sowie der Evangelische Johanniter-Kindergarten Marienkäfer am heutigen Freitag um 17 Uhr zu einem Martinsumzug mit Andacht ein. Los geht es am Abend in der Kirche St. Peter in Eisenberg mit einer Martinsandacht. Die Kinder der Teestube Shelter erzählen und spielen die Martinsgeschichte. Danach findet der Martinsumzug durch die Stadt zur Katholischen Kirche statt. Dort werden die Martinshörnchen verteilt. Zur Veranstaltung besteht zudem die Möglichkeit, Pakete für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ abzugeben.

Auch die Evangelisch-Lutherische und die Katholische Kirchgemeinde in Stadtroda laden anlässlich des Martinstages herzlich zur Andacht mit anschließendem Laternenumzug am heutigen Freitag, 10. November, ein. Start ist um 17 Uhr in der Stadtkirche St. Salvator, Kirchweg 16 mit einer Andacht. Anschließend beginnt der Umzug über das Rote Tor zum Gemeindehaus der Katholischen Gemeinde. Dort werden die Martinshörnchen geteilt und die Teilnehmenden können sich mit warmen Tee wieder aufwärmen.

Am Samstag, 11. November, wird in Bad Klosterlausnitz Martinstag gefeiert. Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde lädt Groß und Klein dazu ein. Um 16 Uhr wird in der Kirche die Martinsgeschichte erzählt, dann werden die Hörnchen geteilt und es gibt einen Laternenumzug, angeführt von Pferd und Reiter durch den Ort bis zum Kurpark. Am Korbfeuer ist danach gemütliches Beisammensein mit Verpflegung, unter Beteiligung des Kindergartens, Kindergarten-Fördervereins und der Feuerwehr. Für die musikalische Untermalung sorgt der Tautenhainer Musikverein.