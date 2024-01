Nicht nur Bauern gingen im Saale-Holzland auf die Straße

Proteste von Bauern, Speditionen und Handwerkern an der Bundesstraße 7 in Eisenberg. Die Auffahrten auf die A9 in Richtung Berlin und München wurden seit den frühen Morgenstunden von Traktoren blockiert. Zirka 50 Landwirte und 100 Vertreter verschiedener Speditionen und Gewerke seien beteiligt gewesen.

Saale-Holzland Mitarbeiter von Speditionen und anderen Gewerken taten ebenso ihren Unmut kund und schlossen sich den Bauern an. Dabei ging es auch um andere politische Forderungen.

Mit Demonstrationen und Blockaden streiken seit dem 8. Januar die Bauern auch im Saale-Holzland-Kreis gegen die Politik der Bundesregierung. „Wenn wir jetzt nicht auf die Straße gehen, wird es nie etwas bringen“, sagte Jannik Roder. Der 21-Jährige aus Silbitz ist am Montag an der Bundesstraße 7 bei Eisenberg anzutreffen. Dort, wo die Bauern aus der Region und darüber hinaus gegen die von der Bundesregierung zunächst geplante Streichung der Agrardiesel-Subvention und die geplante Einführung einer Kfz-Steuer für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge protestieren.

Diese Vorhaben seien aber nur das i-Tüpfelchen für die Demonstrationen, sagte ein anderer Protestteilnehmer, der seinen Namen nicht nennen will. Es gehe vielmehr um ganz grundsätzliche Themen wie „die Missstände im Land, die erhöhte Maut, um Politik, die komplett an den Bürgern vorbeigehe, um die Arztversorgung auf dem Land, um Gelder, die sonst wohin verschenkt werden und die gerechter verteilt werden müssen und vieles andere mehr“, sagte er.

Saale-Holzland: Demonstranten früh unterwegs

In aller Frühe starteten die Proteste im Saale-Holzland. Es sei gegen 3.30 Uhr in der Jenaer Straße in Eisenberg gewesen, als er durch das laute Hupen von Traktoren aus dem Schlaf gerissen wurde. „Ich stand im Bett“, erzählte ein Eisenberger Bürger. Auch er will seinen Namen nicht in der Zeitung lesen, informierte aber, dass er von seinem Fenster aus zirka 35 Traktoren erblickte.

Gegen 9.45 Uhr zeigte sich an der Bundesstraße 7 bei Eisenberg folgendes Bild: Bei minus 7 Grad und leichtem Schneefall standen mehr als 60 Demonstranten gegenüber den Autobahnauffahrten auf die A9 in Richtung Berlin und München. Beide Abbiegestreifen auf die Autobahn waren mit Traktoren und Fahrzeugen blockiert, in beiden Richtungen aber war auf der Bundesstraße mit Verzögerungen ein Durchkommen möglich.

Zustimmung anderer Autofahrer

Viele vorbeifahrende Autofahrer bekundeten ihre Zustimmung für die Aktion mit Zurufen, Hupkonzerten und dem Daumen nach oben. Seit den frühen Morgenstunden hatten sich nach Aussage eines Protestteilnehmers etwa 50 Landwirte und 100 Vertreter verschiedener Speditionen und Gewerke vor Ort zusammengefunden. Ziel sei es, ein friedliches Signal in Richtung Berlin zu setzen. Der Rost brannte, ein großer Holzheizofen sorgte für ein bisschen Wärme.

Der 18-jährige Florian Krause aus Schkölen hatte sich unter die Demonstranten gemischt. Die Landwirtschaft, sagte er, sei auch seine Zukunft. Nach der Schule will er eine Ausbildung in einem landwirtschaftlichen Betrieb beginnen. Schon jetzt aber helfe er viel in der AGS-Agrargenossenschaft Schkölen mit. „Mich stört die ganze Politik in Berlin“, sagte der Jugendliche.

Mehr zum Thema

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A9-Anschlussstelle Eisenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind durch Blockaden nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A9-Anschlussstelle Eisenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind durch Blockaden nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A9-Anschlussstelle Eisenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind durch Blockaden nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A9-Anschlussstelle Eisenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind durch Blockaden nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A9-Anschlussstelle Eisenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind durch Blockaden nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A9-Anschlussstelle Eisenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind durch Blockaden nicht passierbar. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Bauernprotest auf dem Marktplatz Eisenberg Die Bilder vom Bauernprotest auf dem Marktplatz Eisenberg Gegen 12.45 Uhr rollten einige Traktoren und ein paar Autos auf dem Eisenberger Marktplatz und vor dem Rathaus der Stadt ein. Nach erneuter Kundgebung, was gefordert werde, hieß es: „Wir kommen immer wieder. Wir kommen immer wieder, bis hier endlich Politik mit Vernunft einzieht. Politik für unser Land. Bis bald.“ Mit einem Hupkonzert zogen die Demonstranten weiter. Foto: Ute Flamich

Die Bilder vom Bauernprotest auf dem Marktplatz Eisenberg Gegen 12.45 Uhr rollten einige Traktoren und ein paar Autos auf dem Eisenberger Marktplatz und vor dem Rathaus der Stadt ein. Nach erneuter Kundgebung, was gefordert werde, hieß es: „Wir kommen immer wieder. Wir kommen immer wieder, bis hier endlich Politik mit Vernunft einzieht. Politik für unser Land. Bis bald.“ Mit einem Hupkonzert zogen die Demonstranten weiter. Foto: Ute Flamich

Die Bilder vom Bauernprotest auf dem Marktplatz Eisenberg Gegen 12.45 Uhr rollten einige Traktoren und ein paar Autos auf dem Eisenberger Marktplatz und vor dem Rathaus der Stadt ein. Nach erneuter Kundgebung, was gefordert werde, hieß es: „Wir kommen immer wieder. Wir kommen immer wieder, bis hier endlich Politik mit Vernunft einzieht. Politik für unser Land. Bis bald.“ Mit einem Hupkonzert zogen die Demonstranten weiter. Foto: Ute Flamich

Die Bilder vom Bauernprotest auf dem Marktplatz Eisenberg Gegen 12.45 Uhr rollten einige Traktoren und ein paar Autos auf dem Eisenberger Marktplatz und vor dem Rathaus der Stadt ein. Nach erneuter Kundgebung, was gefordert werde, hieß es: „Wir kommen immer wieder. Wir kommen immer wieder, bis hier endlich Politik mit Vernunft einzieht. Politik für unser Land. Bis bald.“ Mit einem Hupkonzert zogen die Demonstranten weiter. Foto: Ute Flamich

Die Bilder vom Bauernprotest auf dem Marktplatz Eisenberg Gegen 12.45 Uhr rollten einige Traktoren und ein paar Autos auf dem Eisenberger Marktplatz und vor dem Rathaus der Stadt ein. Nach erneuter Kundgebung, was gefordert werde, hieß es: „Wir kommen immer wieder. Wir kommen immer wieder, bis hier endlich Politik mit Vernunft einzieht. Politik für unser Land. Bis bald.“ Mit einem Hupkonzert zogen die Demonstranten weiter. Foto: Ute Flamich

Die Bilder vom Bauernprotest auf dem Marktplatz Eisenberg Gegen 12.45 Uhr rollten einige Traktoren und ein paar Autos auf dem Eisenberger Marktplatz und vor dem Rathaus der Stadt ein. Nach erneuter Kundgebung, was gefordert werde, hieß es: „Wir kommen immer wieder. Wir kommen immer wieder, bis hier endlich Politik mit Vernunft einzieht. Politik für unser Land. Bis bald.“ Mit einem Hupkonzert zogen die Demonstranten weiter. Foto: Ute Flamich

Die Bilder vom Bauernprotest auf dem Marktplatz Eisenberg Gegen 12.45 Uhr rollten einige Traktoren und ein paar Autos auf dem Eisenberger Marktplatz und vor dem Rathaus der Stadt ein. Nach erneuter Kundgebung, was gefordert werde, hieß es: „Wir kommen immer wieder. Wir kommen immer wieder, bis hier endlich Politik mit Vernunft einzieht. Politik für unser Land. Bis bald.“ Mit einem Hupkonzert zogen die Demonstranten weiter. Foto: Ute Flamich

Die Bilder vom Bauernprotest auf dem Marktplatz Eisenberg Gegen 12.45 Uhr rollten einige Traktoren und ein paar Autos auf dem Eisenberger Marktplatz und vor dem Rathaus der Stadt ein. Nach erneuter Kundgebung, was gefordert werde, hieß es: „Wir kommen immer wieder. Wir kommen immer wieder, bis hier endlich Politik mit Vernunft einzieht. Politik für unser Land. Bis bald.“ Mit einem Hupkonzert zogen die Demonstranten weiter. Foto: Ute Flamich

Die Bilder vom Bauernprotest auf dem Marktplatz Eisenberg Gegen 12.45 Uhr rollten einige Traktoren und ein paar Autos auf dem Eisenberger Marktplatz und vor dem Rathaus der Stadt ein. Nach erneuter Kundgebung, was gefordert werde, hieß es: „Wir kommen immer wieder. Wir kommen immer wieder, bis hier endlich Politik mit Vernunft einzieht. Politik für unser Land. Bis bald.“ Mit einem Hupkonzert zogen die Demonstranten weiter. Foto: Ute Flamich

Ein Teil der Demonstranten fuhr später, etwa gegen 12.45 Uhr, mit Traktor oder Auto, teils geschmückt mit Deutschland- oder Thüringenfahnen, auf dem Eisenberger Marktplatz vor. Nach einer kurzen Kundgebung hieß es mit Blick Richtung Eisenberger Rathaus: „Wir kommen immer wieder! Wir kommen immer wieder, bis hier endlich Politik mit Vernunft einzieht. Politik für unser Land. Bis bald.“

Saale-Holzland: Auch Kreisverkehr blockiert

Mit einem lauten Hupkonzert zog der Korso weiter. Aus einem Fahrzeug, das zuvor bereits immer wieder auf der B7 zu sehen war, ertönte laute Musik: „Rücktritt, raus aus dem Bundestag, Rücktritt...“, hieß es da. Ein Fahrer schrie aus seinem offenen Fahrzeugfenster: „Hier sind keine Nazis dabei“. Kurz vor 13 Uhr zog die Fahrzeugkolonne weiter, um gegen 13.40 Uhr erneut lautstark protestierend eine Runde um das Eisenberger Rathaus zu drehen.

Protestiert und blockiert wurde nicht nur an Autobahnauffahrten. Auch ein Kreisverkehr nahe Hermsdorf wurde durch Personen und Fahrzeuge so zugestellt, dass kein Durchkommen war. Dort waren kaum Traktoren zu finden, sondern Pkw oder andere Transporter. Inwieweit es sich dort um Landwirte handelte, lässt sich nicht sagen, da Gespräche mit der Presse abgelehnt wurden.

Demonstranten blockieren einen Kreisel und somit weitere Straßen nahe Hermsdorf. Gespräche mit der Presse wurden abgelehnt. Foto: Larissa König / Funke Medien Thüringen

Bürger berichteten, dass ihre Durchfahrt davon abhängig gemacht worden sei, wo sie arbeiteten. Die Personen, die durch das Blockieren der Straßen ihren Protest zum Ausdruck bringen wollten, entschieden darüber, wer weiterfahren durfte und wer nicht. Darunter sei auch eine Praxisanleiterin der Uniklinik Jena gewesen, die wieder umkehren musste und keine Auszubildenden unterrichten konnte, da ihr die Weiterfahrt durch die Demonstranten verwehrt wurde. Vertreter der Presse wurden ebenso nicht durchgelassen.

Polizei: Insgesamt kooperative Demonstranten

Wie ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Jena am Mittag auf Anfrage mitteilte, seien am Montag etwa 20 bis 30 Beamte aus Eisenberg und Stadtroda im Saale-Holzland-Kreis im Einsatz gewesen. Insgesamt drei Protestaktionen fielen laut Polizei ins Gewicht: die Blockaden an den Autobahnauffahrten an den Anschlussstellen in Bad Klosterlausnitz und Eisenberg sowie eine weitere Kundgebung in Ottendorf nahe dem Sägewerk.

Bei den Protestaktionen in Eisenberg und Bad Klosterlausnitz handele es sich laut Polizei um spontane Aktionen. Die Protestler hätten sich insgesamt kooperativ gezeigt. So wurden etwa die Abfahrten nicht blockiert. Dies sei besonders wichtig, um Staus zu vermeiden, die laut Polizei schnell bis auf die Autobahn reichen und so gefährlich werden könnten.

Saale-Holzland: Blockaden am Nachmittag aufgelöst

Die Kundgebung in Ottendorf war ab 4.30 Uhr angemeldet, vorab wurde für den Protest kein Ende festgelegt. Zwischenzeitlich sei eine Zubringerstraße zur Autobahn 9 in Ottendorf vollständig blockiert gewesen. Ab Mittag sei ein Durchkommen dort halbseitig möglich gewesen.

Grundsätzlich seien die Proteste in geordneten Bahnen verlaufen. Die Blockaden der Auffahrten zur Autobahn 9 hatten sich am Nachmittag aufgelöst. In Ottendorf bestand weiterhin eine halbseitige Sperrung der Straße nahe dem Sägewerk. Zudem meldete die Polizei kleinere Gruppen mit etwa zehn bis 15 Fahrzeugen, die unter anderem durch das Stadtzentrum Hermsdorf fuhren. Auch der Rückreiseverkehr der in Erfurt protestierenden Landwirte sei spürbar gewesen.

Neue Proteste angekündigt

Eine nächste Demonstration ist am Mittwoch, 10. Januar, 11 bis 12 Uhr, auf dem Eichplatz in Jena angemeldet. Als Redner hätten sich hier unter anderem Mario Voigt (CDU) und Thomas Kemmerich (FDP) angekündigt. Auch Sternfahrten sind geplant. So unter anderem Pendeleinheiten auf der Bundesstraße 88 von Camburg kommend, auf der Bundesstraße 88 von Kahla kommend und auf der Bundesstraße 7 von Eisenberg kommend.