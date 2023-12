Nikolaus-Abend in Eisenberg mit Lesung für Erwachsene

Eisenberg. Autorin Martina Rellin ist in der Stadtbibliothek zu Gast und gibt zudem einen Schreib-Workshop.

Unter dem Motto „Garantiert ohne Schlips und Socken – Nikolaus-Abend für Erwachsene” will die Bestseller-Autorin und Ex-Das-Magazin-Chefredakteurin Martina Rellin mit ihren Büchern „Göttergatten”, „Ich habe einen Liebhaber” und „Klar bin ich eine Ost-Frau!” am Nikolaus-Abend in der Stadtbibliothek Eisenberg ihre Gäste unterhalten. Beginn der Lesung am 6. Dezember ist 19 Uhr in der Stadtbibliothek.

Verschiedene Unterhaltungsthemen, Denkanstöße zu Mann und Frau sowie gesellschaftspolitischen Fragen bespricht Martina Rellin an diesem Abend mit den Gästen. Der Abend soll vor allem für Freunde, Paare und auch für den kleinen Weihnachtsausflug unter Kolleginnen und Kollegen sein. Zudem gibt die Autorin einen kleinen Schreib-Workshop zum Thema „Weihnachtsgeschichten schreiben“ für jene, die selbst aktiv werden möchten. Von 16.30 bis 18.30 Uhr gibt Martina Rellin in der Bibliothek Tipps und Tricks, wie ein guter weihnachtlicher Text gelingen kann.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 6 Euro und an der Abendkasse 8 Euro. Den Kartenvorverkauf findet man direkt in der Stadtbibliothek Eisenberg, unter der E-Mail-Adresse stadtbibliothek@rathaus-eisenberg.de oder unter der Telefonnummer 03669/833 92.