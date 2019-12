Die Stiftung PhosZoe übergibt in der Klasse 5b der Schule in Hainspitz einen Klassensatz Tablets für die Digitalisierung des Unterrichts.

Nikolausüberraschung der digitalen Art

Auch wenn die Digitalisierung der Schulen noch immer auf sich warten lässt – die Kinder in Hainspitz können künftig mit mit der Hilfe von Schul-Laptops. Michael Frankenstein, Präsident der Eisenberger Stiftung PhosZoe (Licht und Leben) und der Eisenberger Bauunternehmer Denny Kiesewetter als Stiftungspate haben dem Förderzentrum Hainspitz zum Nikolaustag als Überraschung der digitalen Art einen Klassensatz Tablets für den Schulunterricht übergeben.

„Danke“ sagte Lillemore im Namen ihrer Klassenkameraden aus der 5b. Sie sind die ersten, die die neue Technik für den Unterricht in den Händen halten durften. Bis das gelingen konnte, war ein langes Ringen um die Technik vorausgegangen. Am Nikolaustag vor einem Jahr war die Spende für die Schule Hainspitz von der Stiftung PhosZoe angekündigt worden. Damals war die Martin-Luther-Grundschule in Eisenberg mit Hilfe des Anfang 2018 gestarteten Stiftungsprojekts „Digitales Lernen – fit für die Zukunft“ unterstützt worden.

Doch die Hainspitzer Schüler mussten noch ein langes Jahr warten. Stiftungspräsident Michael Frankenstein hatte versucht, den Schulträger, also den Landkreis mit ins Boot zu holen, um rechtliche und auch technische Fragen sauber zu klären. Denn für einen Vertrag mit der Internet-Schulplattform Snappet, die deutschlandweit bereits an 3000 Schulen benutzt wird, bedürfe es eigentlich der Unterschrift des Schulträgers. „Schließlich haben die Betreiber der Internetplattform die Unterschrift des Stiftungspräsidenten akzeptiert“, berichtet Schulleiter Ulrich Macholdt sichtlich erleichtert. Für drei Jahre ist nun der Vertrag geschlossen. Er umfasst neben dem Tablet-Klassensatz auch die nötigen Ladekabel, einen WLan-Router sowie die Softwarenutzung und Wartung.

„Für unsere Kinder ist das super“, freut sich auch die Lehrerin der 5b, Conny Link. Sie hat sich zur Internet-Schulplattform schon schlau gemacht und weiß, dass dort zu jedem Unterrichtsfach etwas zu finden ist. Sogar eine Schülerin, die aus Slowenien stammt und für die Deutsch die Zweitsprache ist, werde mit der digitalen Technik leichter lernen können. „Bei uns wird viel geübt und systematisiert, dafür sind die Technik und die Software gut geeignet“, sagt Schulleiter Macholdt.

So groß die Freude über die digitale Spende ist, nutzbar ist sie im Moment für den Unterricht noch nicht. Das Breitband, das für das schnelle Internet in Hainspitz inzwischen verlegt ist, liegt zwar auch an der Schule an. „Aber es muss noch freigeschalten werden“, sagt Macholdt und hofft auf eine schnelle Lösung. Das schnelle Internet werde nicht nur für die Tablets benötigt. „Für die interaktiven Schultafeln brauchen wir auch eine breite Datenautobahn“, erläutert der Schulleiter.

Conny Link kann dem Ärger über die schleppende Digitalisierung noch etwas Positives abgewinnen. Die Lehrerin meint, dass sie und ihre Kollegen nun noch ein paar Tage Zeit haben, um sich selbst mit der neuen Technik vertraut zu machen, ehe die Schüler damit im Unterricht starten.