Robertsmühle schließt Ende des Jahres

Der Verein Ländliche Kerne gibt die Betreibung der Robertsmühle, die am Eingang des Eisenberger Mühltals in Kursdorf liegt, zum Ende des Jahres auf. „Zum Weihnachtstal und auch während der Weihnachtsfeiertage ist die Mühle noch geöffnet, aber danach ist Schluss“, sagt die Geschäftsführerin des Vereins, Ina John.

Der Pachtvertrag mit der Stadt Eisenberg läuft noch bis Ende 2020. „Wir haben es mit einer außerordentlichen Kündigung probiert, das hat aber nicht geklappt.“ Dennoch habe man sich entschlossen, die Robertsmühle zu schließen. „Selbst wenn wir das eine Jahr nur die laufenden Betriebskosten zahlen müssen, machen wir weniger Minus, als wenn wir die Mühle weiterhin betreiben würden“, so Ina John.

Mühlen-Miniaturpark wird weiter betrieben

Schon seit längerer Zeit habe man Probleme gehabt, die Einrichtung wirtschaftlich zu betreiben. 2011 hatte der Verein die Mühle von der Stadt gepachtet. Im Erdgeschoss ist ein Café im Stil der Zwanzigerjahre eröffnet worden, durch fehlendes Personal sei es zuletzt aber immer schwieriger geworden, regelmäßige Öffnungszeiten abzusichern. Man habe der Stadt angeboten, den Mühlenminiaturpark auch weiterhin zu betreiben. Bis September 2020 läuft an der Robertsmühle eine Maßnahme für Arbeitslose, die die Ländlichen Kerne zusammen mit dem Jobcenter durchführen. In diesem Rahmen werden unter anderem der Miniaturpark gewartet und Wege und Grundstück in Ordnung gehalten.

Wie es mit der Robertsmühle weiter geht, wenn sie ab 2021 wieder in Verantwortung der Stadt liegt, ist noch offen. „Es gibt Ideen und Interessenten“, sagt Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Konkreter könne er dazu aber noch nicht werden. Er sei aber zuversichtlich, dass es für die Robertsmühle eine Zukunft gibt, denn es gebe verschiedene Ansätze und Konzepte, die Mühle zu betreiben.

Mehr Veranstaltungen in Nickelsdorf

Auch bei den Ländlichen Kernen blickt man nach vorn: „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue“, sagen Steffi Friebel und Yvonne Reinboth, die sich für die Ländlichen Kerne um das Event-Management kümmern. Nach dem Aus in der Robertsmühle wolle man sich nun verstärkt auf Veranstaltungen am Stammsitz, dem Rittergut in Nickelsdorf, konzentrieren. Die frisch sanierte Zufahrtsstraße wird kommende Woche offiziell übergeben, damit entfällt für Besucher die umständliche Umleitungsstrecke zum Rittergut. Auch Wanderer würden Nickelsdorf gut frequentieren.

Unter anderem zieht die Reihe „Kulturmittwoch“, die in den vergangenen Monaten in der Robertsmühle etabliert wurde, in die Gutsherrenschenke nach Nickelsdorf um. Am 4. Dezember können sich Interessierte zum Auftakt „Geschichten und Sagen von Feen, Zwergen, Nixen und verborgenen Schätzen aus dem mittleren Elstertal“ erzählen lassen. Im Eintrittspreis inbegriffen sind jeweils Speisen und ein Getränk. „Urig, gemütlich, gut bürgerlich – eben original Holzland“, dieses Credo solle für alle weiteren Veranstaltungen in der Gutsherrenschenke gelten, sagt Steffi Friebel.

Veranstaltungen in Nickelsdorf

4. Dezember: Geschichten und Sagen von Feen, Zwergen, Nixen, und verborgenen Schätzen aus dem Elstertal

18. Dezember: Vortrag über Maßnahmen der Natura-2000-Station „Mittlere Saale“

31. Dezember: Silvesterfeier mit Buffet, Live-Musik, Brasil Tropical Show, Feuerwerk

15. Januar: Eine Reise zu einem der entferntesten Winkel unserer Erde – Papua-Neuguinea

29. Januar: Thüringen – Deutschlands grünes Herz und bunte Vielfalt in Natur, Parks und privaten Gärten

12. Februar: Von Spinnern, Färbern und Webern – Ein altes Handwerk im Wandel der Zeit

26. Februar: Der Saale-Holzland-Kreis aus der Vogel- und Froschperspektive

11. März: Fachwerk in Thüringen – über den Bau und Aufbau von Fachwerkgebäuden im mitteldeutschen Sprachraum

25. März: Die Geschichte der verschwundenen Kirchen zwischen Saale und Elster

Anmeldung zu allen Veranstaltungen unter Telefon 036693/230917 oder y.reinboth@laendlichekerne.de