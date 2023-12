Romantisches Weihnachtsoratorium in Eisenberg

Eisenberg Die Liste der Gäste für das Konzert ist lang. Es kommen Musiker aus allen Ecken Deutschlands ins Saale-Holzland.

Das alljährliche chorsinfonische Weihnachtskonzert können Musikfreunde am Mittwoch, 27. Dezember, ab 19 Uhr in der Eisenberger Stadtkirche erleben. In diesem Jahr hat sich die Kantorei St. Peter etliche Gastsänger eingeladen, um ein größer dimensioniertes romantisches Werk darbieten zu können. So sind der katholische Chor unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Michael Formella und der Crossener Frauenchor unter Leitung von Elisa Popp mit dabei.

Auch das Solisten-Ensemble ist mit sieben Sängerinnen und Sängern aus Gera, Leipzig und Bremen dieses Jahr üppig. Musiziert wird „Die Geburt Christi“ von Heinrich von Herzogenberg. Der Zeitgenosse von Johannes Brahms und Richard Wagner schrieb sein Weihnachtsoratorium 1898 zwar in der Tradition Bachs, bevorzugte aber statt langer barock-verschnörkelter Arien bekannte Weihnachtslieder, bei denen an zwei Stellen sogar das Publikum mit einbezogen wird. Als bewährte Instrumentalpartner sind das Reussische Kammerorchester und Christopher Hausmann zu hören. Die Gesamtleitung hat Kantor Philipp Popp.

Karten gibt es für 15 Euro an der Abendkasse oder für 12 Euro im Vorverkauf. Nähere Informationen sind unter www.kirchenmusik-eisenberg.de zu finden. red