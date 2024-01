Starke Rauchentwicklung Scheune in Großlöbichau in Flammen: Schaden im fünfstelligen Bereich

Großlöbichau In Großlöbichau ist am Montag Feuer in einer Scheune ausgebrochen. Dir Kripo ermittelt zur Ursache. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Am Montagvormittag geriet eine Scheune in der Straße In den Brückenäckern in Großlöbichau aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Im Brandzeitraum hielten sich keine Personen in der Scheune oder in unmittelbarer Umgebung auf. Auch befanden sich keine Tiere im Gefahrenbereich, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Ermittlungen zur Brandursache

Durch den Brand wurde die Scheune zerstört. Auch in der Scheune gelagertes Stroh fiel den Flammen zum Opfer. Den ersten Erkenntnissen zufolge entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Verkehrswarnmeldung herausgegeben. Zur Brandursache können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

