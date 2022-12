Senioren in Bad Klosterlausnitz tanzen und genießen auf ihrem eigenen Adventsmarkt

Bad Klosterlausnitz. Singen, tanzen, schlendern - die Bewohner des ASB-Seniorenheims in Bad Klosterlausnitz hatten für eine Woche einen eigenen kleinen Adventsmarkt.

Knapp eine Woche lang haben die Bewohner des Senioren- und Pflegeheims „Am Lindenplatz“ in Bad Klosterlausnitz eine ganz besondere Weihnachtsvorfreude gehabt: Geschäftsführer Torsten Roßwinkel und sein Team hatten einen hauseigenen Adventsmarkt organisiert. Fünf Holzbuden waren um den großen Weihnachtsbaum im Innenhof durch die Stadt aufgebaut worden. Gestecke und Weihnachtsdeko boten die Mitglieder des Bad Klostelausnitzer Vereins „Frau Creativ“ an, Heimleiterin Corinna Schindler hatte in ihrer „kleinen Hexerei“ allerlei gesunde Naturkost im Angebot, und selbstverständlich wurden auch Glühwein und andere Heißgetränke ausgeschenkt. Für die rüstigen Adventsmarktbesucher verteilte der Weihnachtsmann seine Geschenke auf dem Hof, für die Kranken und Bettlägerigen ging er einmal durch das Haus. Besonders fröhlich sei es am Donnerstag zugegangen, berichtet Mitarbeiterin Ulrike Pohl: „Gestern beim Herrn Seiffert war hier eine Stimmung“, schwärmt sie. „Die Besucher haben mitgesungen und getanzt hier auf dem Innenhof!“ Sie ist besonders froh über die vielen glücklichen Gesichter in dieser Woche.

„Aber möglich war das alles vor allem auch durch die Unterstützung, die wir erhalten haben“, betont sie. Die Gemeinde Bad Klosterlausnitz hätte die Holzbuden gratis zur Verfügung gestellt und auch auf- und wieder abgebaut. Die Linden-Apotheke habe für die Tombola und den Geschenke-Sack des Weihnachtsmanns viele Gesundheitsartikel gespendet, ebenso der Globus-Markt in Hermsdorf. „Und unsere Mitarbeiter haben auch so viel vorbereitet, gebastelt und gespendet. Ohne diese Hilfe wäre das alles nicht gegangen“, stellt sie heraus.

Zum zweiten Mal bereits findet der kleine, hausinterne Adventsmarkt in Bad Klosterlausnitz statt, in diesem Jahr durch die lockereren Hygienevorschriften nicht nur für die Bewohner, sondern auch für deren Angehörige, berichtet Hauptorganisatorin Corinna Schindler. Sie hatte im letzten Jahr die Idee, die sonst übliche Weihnachtsfeier als kleinen Markt nach draußen zu verlegen: „Sonst hätten wir wegen der Corona-Auflagen gar nichts machen dürfen“, erklärt sie. Für sie und das gesamte Team steht fest: Das wird nächstes Jahr wieder so stattfinden. „Wenn die Bratwürste alle sind, wissen wir, dass es gut war“, sagt Ulrike Pohl.