Stadtrodaer zu Fuß im wilden Westen

Stadtroda Saale-Holzland-Kreis: Wie viele Schuhe Danny Radzuweit auf seinen Wanderungen durch die Welt schon durchgelaufen hat, kann er nicht sagen. Sein Rucksack sei jedenfalls immer kleiner geworden. Mit leichtem Gepäck wanderte er durch Arizona. 2024 gehts nach Nepal, Island, Norwegen und Kanada.

Der wilde, wilde Westen fängt für Danny Radzuweit – nicht wie für die Gruppe Truck Stop hinter Hamburg an –, sondern dort, wo er hingehört: in Arizona, USA. Im vergangenen Frühjahr lief der Stadtrodaer den Arizona Trail, und weil dieser wegen der Schneeschmelze irgendwann gesperrt werden musste, flog er im Herbst nochmals in die USA, um den Rest des Weges abzulaufen. „Ich kann solch ein Projekt nicht unbeendet lassen“, sagt der 34-jährige Stadtrodaer.

„Fernweh ist wie eine Sucht“, hatte Schlagerstar Roger Whittaker am eigenen Leib erfahren, und es scheint, als habe er den jungen Mann aus Stadtroda gekannt. Der hält es zu Hause auch nicht lange aus. „Die freie Zeit für Reisen ist mir extrem wichtig“, sagt Radzuweit. Sie sei so wichtig wie die Luft zum Atmen. Im Leben als Weltreisender hat er sich inzwischen eingerichtet. Angestellt ist Radzuweit bei einem privaten Unternehmen, dessen Chef es toleriert, wenn sein Angestellter Urlaub individuell einreicht und nicht im November eine Jahresplanung abgibt.

„Lebe dein Leben, ich werde dich unterstützen, soweit es geht“, sagt er und passt damit genau in Radzuweits Lebensphilosophie. Im Sommer nimmt Danny Radzuweit Jobs als Reiseleiter an, auch, um Geld für die großen Reisen zu verdienen. Während seine Gruppenteilnehmer 15 Kilometer wandern, läuft er 30 und holt sie auf dem Weg locker wieder ein. Zu Hause fragen ihn Freunde und Bekannte, wo er wieder gewesen sei. Dann sagt er kurz und bündig: „Kommt doch einfach zu einem meiner Vorträge.“

Von Stadtroda nach Arizona: Danny Radzuweit mit Blick auf den Grand Canyon. Foto: Danny Radzuweit / Privat

Die Leute lassen sich das nicht zweimal sagen, was laut Radzuweit dazu führte, dass sowohl Nachfrage als auch Volumen seiner Bildvorträge zugenommen haben. Am 26. Januar lädt er in den Saal von Gröben ein, um dort über seinen 19.000 Kilometer-Fußmarsch durch die Welt zu berichten.

In seinem Stadtrodaer Wohnzimmer zeigt Radzuweit eindrucksvolle Bilder auf dem Laptop und berichtet vom Trip durch den wilden Westen. „Der Arizona Trail ist einer der kürzesten Wege, nur 1300 Kilometer, die ich in wenigen Wochen zurückgelegt habe“, erzählt der junge Mann. Dafür habe er nur ein Paar Schuhe verschlissen.“ Auf dem Tisch stehen zwei große Schachteln mit Creme, die ihm gehören? „Damit fange ich gar nicht erst an“, wehrt Radzuweit ab. „Ich will meinen Körper davon nicht abhängig machen.“ Gesicht, Lippen, Füße – in der Trockenheit platze überall die Haut auf, doch „der Körper gewöhnt sich daran.“ Zudem wolle er vermeiden, teures Equipment wie Rucksack, Zelt oder Schlafsack mit dem Fett zu verunreinigen.

Arizona ist besonders: Die Menschen tragen Waffen und fahren Riesen-Pickups

Szenenwechsel. Die Tour durch Arizona sei eine besondere gewesen, erzählt der Extremwanderer. „Wüste, Canyon, Stauseen, 20 Meter hohe Kakteen – ein beruhigendes Stück Erde.“ Sieben Millionen Einwohner leben dort auf einer Fläche so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Sie tragen Waffen, fahren riesige Pickup-Trucks, man trifft auf Cowboys und wilde Pferde. Am 14. März 2023, seinem ersten Tag, trifft Radzuweit in der Hochwüste auf extrem viel Schnee, während es am Fuße der Berge 30 Grad heiß ist. Fotos zeigen den Stadtrodaer im Schnee – mit Shorts bekleidet.

Am Fuße des Berges läuft der Schweiß, weiter oben wird es frostig. Danny Radzuweit durchquert in Arizona Jahreszeiten und Klimazonen. Foto: Danny Radzuweit / Privat

„Ich hatte mir eine Erkältung eingefangen, die mich sehr behinderte. Dazu der eiskalte Wind und Nächte am Gefrierpunkt.“ Radzuweit beschließt, statt der anvisierten 50 nur 35 Kilometer am Tag zu laufen, um dem Körper Erholung zu gönnen. Doch der streikt, bis der Extremwanderer schließlich für zwei Tage in einem Hotel absteigt und sich auskuriert.

Radzuweit reist mit leichtem Gepäck. „Mein Rucksack ist im Lauf meiner Wanderjahre immer kleiner geworden.“ Sein Zelt, gefertigt aus Segeltuch für Profisegler, wiegt 400 Gramm. Errichtet wird es mittels Treckingstock, den Radzuweit tagsüber zum Wandern nutzt. Auf Zeltstangen verzichtet er, auf Heringe nicht. „Manchmal übernachte ich unter freiem Himmel“, sagt er. Am Morgen erkenne er an den Spuren, dass Tiere auf ihrem Weg durch die Nacht über ihn geklettert sein müssen. „In den Falten meines Quilts finde ich dann ein paar Vogelspinnen, aber die sind ganz friedlich.“ Zur Isomatte kommen eine Mini-Apotheke, Handy inklusive Power-Box, ein leichter Fleecepullover und eine Regenjacke, die in die Hosentasche passt. Zwei Luxusgegenstände gönnt er sich: „Einen Gaskocher mit Topf und Flip-Flops.“

5000 Kalorien nimmt Danny Radzuweit täglich zu sich

Kalorien kann Danny Radzuweit während seiner Wanderschaft gar nicht genug zu sich nehmen, da ist schnell die Rede von 5000 am Tag. „Zum Dessert esse ich oft eine Tafel Schokolade, die ich in Erdnussbutter tauche“, gibt er Einsicht in seinen Speiseplan. Trotzdem nehme er auf seinen Reisen durch die Klimazonen immer einige Kilos ab.

Bei gefährlichen Touren schließt man sich gern zusammen, hier beim Durchqueren von Wasser im Canyon. Foto: Danny Radzuweit / Privat

Das Jahr 2024 hat Danny Radzuweit bereits geplant. Sommerreisen führen nach Island, Kanada und Norwegen, wo er mal schnell das Hochgebirge durchlaufen will. Den Israel-Trip hat er wegen der politischen Situation verschoben. Die erste Reise im Frühjahr führt nach Nepal. „Ich will zum Basis-Camp des Mount Everest wandern und bei Einheimischen übernachten.“ Nach der Landung auf extrem kurzer Landebahn setzt er sich 18 Stunden in einen Bus. „Ich will versuchen, bis 5000 Meter aufzusteigen“, sagt Radzuweit. Berge, so sagt der Weltreisende, vermittelten ihm ein Glücksgefühl. „So bald ich Berge sehe, ist für mich die Welt in Ordnung.“

Termin: 26. Januar, 19 Uhr Bildvortrag 19.000 Kilometer durch die Welt, Saal der Gemeinde Gröben, Einlass 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.