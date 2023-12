Stephan Tiesler tritt erneut als Landtagskandidat an

Laasdorf Der CDU-Politiker bekommt Rückendeckung von seiner Partei.

Stephan Tiesler ist mit allen Stimmen der CDU im Saale-Holzland-Kreis erneut zum Direktkandidaten für die Landtagswahl bestimmt worden. Die Nominierung sei zur Mitgliederversammlung am Donnerstagabend in Laasdorf erfolgt, heißt es in einer Mitteilung.

Tiesler sagte zu seiner Legislatur, die 2019 begann:. „Besonders die Unterfinanzierung der kleinen Gemeinden, die Würdigung und Unterstützung der vielen Ehrenämtler sowie der gesellschaftliche Zusammenhalt sind für mich bis heute der Antrieb für meine parlamentarische Arbeit.“ Er habe mittlerweile fast 100 Bürgerstammtische in den insgesamt 51 Gemeinden durchgeführt, zudem unterschiedliche Praktika wie beispielsweise im Seniorenheim, bei einer Zimmerei und in Agrargenossenschaften gemacht, um neue Einblicke in das Leben und die Arbeit der Menschen in seinem Wahlkreis zu bekommen.

Landesvorsitzender Mario Voigt habe die vielfältige und aktive Arbeit Tieslers in seinem Wahlkreis gelobt. „Für die Bürger war Stephan Tiesler jederzeit ansprechbar und als Problemlöser unterwegs“, sagte Voigt. Tiesler ist Mitglied im Kreistag und ehrenamtlicher Bürgermeister in Hummelshain.

Die Landtagswahl ist voraussichtlich im September 2024.