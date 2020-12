Süßer Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Heideland

Die Freiwillige Feuerwehr Heideland hat am Montag, 7. Dezember, den Nikolaus zu den Kindern des Kindergartens „Heideknirpse" in Königshofen gebracht. Der hatte süße Überraschungen im Sack.

Königshofen. Mit Blaulicht und Sirene besuchte der Nikolaus den Kindergarten „Heideknirpse“ in Königshofen.

Mit Blaulicht und Sirene fuhr am Montagnachmittag, 7. Dezember, die Freiwillige Feuerwehr Heideland zum Kindergarten „Heideknirpse“ in Königshofen. An Bord war der Nikolaus, der für alle 77 Kinder des Kindergartens süße Überraschungen dabei hatte.

Der Besuch war der Abschluss der Nikolaus-Aktion der Freiwilligen Feuerwehr Heideland. „Wir hatten von der Idee der Feuerwehr Bad Klosterlausnitz gelesen und wollten so etwas unbedingt auch organisieren“, erzählt Anne Krauße, die zusammen mit Alex Bartelt und ihrem Vater Karsten Krauße die Organisation gestemmt hat. Als Sponsor habe man ganz spontan den Großmarkt Selgros aus Gera gewinnen können. Und so fuhren die Kameraden am Wochenende mit Blaulicht und Weihnachtsliedern durch das gesamte Heideland, um über 120 Kindern eine Freude zu machen und die Stiefel mit Süßigkeiten zu füllen.

Nikolaus-Aktion mit Werbung für die Jugendfeuerwehr verbunden

„Die haben sich alle wahnsinnig gefreut“, erzählt Karsten Krauße, ganz viele Eltern hätten sich herzlich für diese tolle Idee bedankt. Die bereit gestellten Stiefel seien zudem schön mit Tannenzweigen und Lichterketten geschmückt gewesen. „Eigentlich wollten wir ja nur Privathaushalte besuchen“, meint Anne Krauße. Doch die Bitte der Erzieher, auch bei den Heideknirpsen Kinderaugen zum Strahlen zu bringen, habe man natürlich nicht abschlagen können – und wollen.

Die Aktion habe man auch genutzt, um für die neue Jugendfeuerwehr des Heidelandes zu werben, die erst seit Oktober dieses Jahres aktiv ist. „Leider sind durch die Corona-Pandemie seither nicht viele Veranstaltungen möglich gewesen“, bedauert Anne Krauße. Momentan versuche man vor allem via Internet, mit Online-Rätseln und Spielen, das Interesse an der Jugendfeuerwehr wach zu halten.

Die Jugendfeuerwehr Heideland nimmt Mitglieder von 6 bis 16 Jahren auf und trifft sich in der Regel jeden zweiten Donnerstag, 17.30 bis 19 Uhr, im Gerätehaus Thiemendorf. Anmeldungen sind per E-Mail an jugendfeuerwehrheideland@gmail.com möglich.