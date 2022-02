Gewerbegebiete in Eisenberg

Tag der Wirtschaft in Eisenberg

Eisenberg. Eisenberger Wirtschaftsbeirat plant für September

Der erste Tag der Wirtschaft in Eisenberg soll im September stattfinden. Darüber hat der Vorsitzende des Wirtschaftsbeirats der Stadt Eisenberg Thomas Traub nach der jüngsten Beiratssitzung informiert. Ursprünglich hatte der Wirtschaftsbeirat für das Ereignis den Juni 2022 angepeilt. „Das ist in der Vorbereitung aber nicht zu schaffen“, so Traub.

Produktionsunternehmen öffnen ihre Werktore für Publikum

Interessierte Unternehmen aus dem produzierenden Bereich, die am Tag der Wirtschaft ihre Werktore für die Öffentlichkeit öffnen würden, gebe es bereits. Die Stadtverwaltung wolle, so Thomas Traub weiter, die Schulen in Eisenberg dazu einladen.

Die Idee zu einem Tag der Wirtschaft in Eisenberg ist im Wirtschaftsbeirat der Stadt Eisenberg geboren worden in Anlehnung an die Geraer „Lange Nacht der Wirtschaftslöwen“.